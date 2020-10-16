Пик избирательной гонки в Украине: у кого больше шансов и почему

До местных выборов остается неделя. Каков сейчас расклад в украинских мегаполисах? У кого больше шансов и почему? Какие интересные тенденции проявила кампания в эпоху коронавируса? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

"Нагнетание коронавирусной истерии отразится на общей явке"

Политтехнолог Олег Постернак отмечает: "Сейчас избирательная гонка вступила в свой кульминационный этап. Во всех городах наблюдается вал рекламы, полиция фиксирует факты подкупа. Скорее всего, нагнетание коронавирусной истерии отразится на общей явке: 10-15% избирателей, которые обычно всегда посещают местные выборы, не придут на участки. Поэтому во время голосования те партии, которые мобилизируют своих сторонников по максиму, смогут гарантировать себе неплохой результат по итогу выборов. Это может быть сетка, подвоз, работа с базами избирателей".

Эксперт дал прогноз по выборам в крупнейших городах Украины.

Днепр, по его словам, превратился в электоральное поле битвы между клановыми группами.

"На данный момент Филатову не удается безоговорочно победить в первом туре. Конкуренцию ему может во втором туре составить Загид Краснов, местный политик, известный своими стратегическими проектами в городе", – предполагает Олег Постернак.

Он обращает внимание, что в Харькове кампания фактически проходит без ее фаворита – Геннадия Кернеса. Это, безусловно, отражается на рейтинге его политической силы, идущей в городской совет. Однако интриги по Харькову нет, уверен политтехнолог.

"Львов, думаю, очередной раз сделает выбор в пользу Андрея Садового. Но второму туру тут быть точно, — считает эксперт. – Кандидаты от других партий — "ЕС", "Голоса" и "Свободы" существенно наращивают рейтинг".

В Одессе, по мнению Олега Постернака, — наиболее грязная кампания. Он напоминает, что недавно ЦИК распустили Одесский городской терризбирком из-за огромного числа допущенных им нарушений.

"Именно в Одессе наиболее агрессивно используется технология регистрации двойников и спойлеров. Впрочем, мэр Геннадий Труханов при условии мобилизации своих сторонников может победить в первом туре", – отмечает эксперт.

В Киеве при всей кажущейся безальтернативности и популярности Кличко, выборы являются конкурентными, уверен Олег Постернак.

"И если Верещук, Пальчевский и Притула сориентированы, в основном, на заведение в Киевраду как можно большего числа своих депутатов, наиболее профессиональным спаринг-партнером Кличко во втором туре мог бы стать идущий от "Батькивщины" Кучеренко, учитывая его солидный управленческий опыт в жилищно-коммуникальной сфере и незапачканность в коррупции", – прогнозирует эксперт.

Наиболее интересная ситуация по выборам, по его мнению, в Полтаве, Черновцах, Луцке.

"Полтава стала полигоном азартной борьбы между тип-политиками местного уровня — Мамаем, Иващенко, Удовиченко и другими. Второго тура тут не избежать. Луцк, скорее всего, уйдет в обойму партии "За будущее", так как Волынь для Палицы — электоральная вотчина. Собственно, как и Винница — вотчина для "Украинской стратегии Гройсмана". Тут победу одержит нынешний мэр Моргунов", — считает политтехнолог.

"Принцип "Лишь бы не хуже" сработает в большинстве городов"

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова прогнозирует, что во многих городах мэры останутся прежними.

"Провластная команда не смогла выставить достойных кандидатов. Да и сама политика власти такая, что люди уже готовы хвататься за надоевших мэров, просто чтобы не "слуги народа". В Днепре останется Филатов, в Одессе — Труханов, в Киеве — Кличко, во Львове — Садовой. Принцип "Лишь бы не хуже" сработает в большинстве городов. Интересно, что получится в Харькове, команда Кернеса особо не распространяется о его здоровье. Но, похоже, там тоже мэр не поменяется", – считает Татьяна Лупова.

По ее мнению, мы стали свидетелями уникальной кампании. Карантин накладывает свой отпечаток, люди в стрессе, многие дезориентированы или агрессивны. А тут ещё и новые правила избирательной кампании, новые бюллетени, поясняет эксперт.

"Агитаторы разных политических сил начинают выяснять отношения на кулаках. В Соломенском районе Киева агитатора пырнули ножом. Так сказывается постоянный стресс, из которого люди не успевают выходить. Ну и конечно — ухудшение экономической ситуации, – отмечает Татьяна Лупова. – Спрогнозировать, какой будет ситуация через неделю, и кто дойдет до избирательного участка, крайне сложно. Уже сейчас цифры разнятся от 25 до 65 процентов".

"Одесские выборы традиционно являются едва ли не самыми скандальными"

Заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий отмечает, что одесские выборы традиционно являются едва ли не самыми скандальными в череде местных выборов Украины. Не стала исключением и кампания 2020 года.

"Использование админресурса, черного пиара, схем по покупке голосов – всё это и было, и есть сейчас. Но сам предвыборный расклад поменялся, – подчеркивает эксперт. – Предыдущая кампания 2015 года была "скучной" — против местного тяжеловеса Геннадия Труханова командой тогдашнего губернатора Саакашвили был выставлен откровенно карикатурный промайданный персонаж. И всем было ясно, что Труханов выиграет. К этой же схеме мастера политических договорняков, заинтересованные в продолжении правления Труханова, попытались свести и кампанию-2020, опять выдвинув против него нелепого кандидата. Напомню, что партия Зеленского выдвинула местного юмориста Филимонова, опять-таки откровенно промайданного. Расчет очевиден – связка с Зеленским вытянет любого персонажа на второе место, а промайданные взгляды любого в Одессе гарантированно утопят во втором туре. Труханов forever".

Однако, по словам Валерия Песецкого, игроки из Офиса президента не учли того, что рейтинг Зеленского падал слишком быстро, а рейтинг основного конкурента на юго-восточном направлении — "Оппозиционной Платформы — За Жизнь" — рос.

"К тому же, оппозиционеры выдвинули сильного кандидата — экс-губернатора и экс-председателя облсовета Николая Скорика. И теперь, по опросам, именно он, а не Филимонов, сразится с Трухановым во втором туре. А это уже совсем другой расклад, – поясняет эксперт. – С точки зрения избирателя-антимайдановца, а таких в Одессе остается подавляющее большинство, Скорик гораздо более последователен, а Труханов выглядит почти соглашателем. С другой стороны, с Трухановым свыклись и боятся перемен. Поэтому борьба будет и непредсказуемой по результатам, и весьма напряженной".

Коронавирус, похоже, никак не повлияет на накал борьбы, считает Валерий Песецкий. И подчеркивает, что одесситы вообще ведут себя так, словно никакой пандемии нет.

"Работают рестораны, улицы полны людей. Маску надевают разве что на входе в супермаркеты. Можно, конечно, прогнозировать использование этой темы в предвыборной борьбе, увеличение количества голосующих на дому и повышенные санитарные требования на избирательных участках в день выборов, что создаст очереди для голосования. Но не эта тема будет определять ход и направленность исключительно напряженной в этом году выборной кампании в Одессе", – прогнозирует Валерий Песецкий.

Напомним, эксперты полагают, что коронавирус может стать только поводом для переноса даты проведения местных выборов в Украине. На самом деле причины кроются гораздо глубже.

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