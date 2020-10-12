Перенос выборов в Украине из-за коронавируса: что может повлиять на решение

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура допустил возможность введения чрезвычайного положения в Украине и переноса местных выборов из-за ситуации с коронавирусом. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, насколько большая вероятность переноса выборов и какие могут быть последствия у этого решения.



Перенос выборов в Украине: политические мотивы

Политолог Валентин Гладких не исключает переноса выборов, если будет явная катастрофическая эпидемиологическая ситуация. Но это, уверен эксперт, ляжет огромным черным пятном на власть, потому что можно говорить, что она не смогла создать соответствующие условия для конституционного права граждан проголосовать.

"Это будет дискредитировать власть, – подчеркивает Валентин Гладких. – А потому я категорически не склонен думать, что "Слуга Народа" имеет какие-то политические мотивы для этого шага".

Эксперт напоминает, что введение Чрезвычайного положения (а только с его помощью или с помощью военного положения можно перенести выборы) – дело непростое. Должна быть соответствующая подача со стороны президента, поддержка СНБО, голосование в Верховной Раде.

"Мы помним, как Петр Порошенко пытался ввести военное положение осенью 2018-го, после захвата наших моряков. С какими сложностями он тогда столкнулся. Трудно будет и сейчас, особенно, когда у нас работают те же ночные клубы, – подчеркивает Валентин Гладких. – К тому же, нужно будет убедить наших западных партнеров в невозможности провести выборы. С оглядкой на то, что во многих странах выборы провели в условиях карантина: во Франции – муниципальные, в Польше – президентские. И заявления, что мы переносим выборы, потому что у нас сложная ситуация с заболеваемостью, вряд ли будут выглядеть убедительно".

Кроме того, отмечает политолог, самой партии "Слуга Народа" невыгодно оттягивать выборы. А потому, уверен Валентин Гладких, некоторые политики и эксперты напрасно под углом якобы козней со стороны Зе-команды "прокачивают" возможный перенос выборов.

"У "Слуги Народа" сейчас в местных органах власти нет мандатов, поэтому и такие конфликты на уровне центральная – местная власть. Так что "слугам" крайне важно провести местные выборы как можно скорее, – поясняет политолог. – В этом случае они гарантированно будут иметь мандаты по всей Украине: где-то больше, где-то меньше. Да, они, скорее всего, проиграют Восток (той же ОПЗЖ), уступят на Западе представителям "Европейской солидарности". Где-то будут праздновать победу местные партии. Но "Слуга Народа" точно зайдет практически во все местные органы власти – наконец получат свое представительство и там. А дальше возможны варианты с коалициями. Так что не вижу никакой политической мотивации, почему "Слуга Народа" должна быть заинтересована в переносе выборов".

Перенос выборов в Украине: пока все идет по плану

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко считает, что на сегодня нет никаких явных признаков того, что выборы могут перенести: ни от топ-спикеров монобольшинства, ни от Кабмина, ни от Офиса президента.

"Конечно, вопрос политизирован. Разные оппозиционные силы (в том числе регионального масштаба) активно используют тематику возможного переноса выборов, чтобы усилить критику власти. Но процесс уже на такой стадии, что его не захотят остановить те, кто в него вложился. А это основные украинские политически игроки, включая представителей всех сил в парламенте", – поясняет эксперт.

Учитывая, что механизм введения ЧП предусматривает одобрение соответствующего указа президента Верховной Радой, это вряд ли возможно. К тому же, подчеркивает Игорь Петренко, никто не даст гарантии, что через 30 или 60 дней, на которые могут перенести выборы, эпидситуация будет лучше.

"Да и для самой партии власти невыгодно переносить выборы. Это лишь усилит продуцируемый на нее негатив. И оттянет момент возможности завести своих представителей в местные органы власти. Так что, думаю, выборы пройдут 25 октября, как и предусмотрено законодательством. Да, явка, вероятно, будет ниже, чем обычно на местных выборах. Но это не критично, ведь нет никакой нижней границы, которая бы способствовала признанию выборов несостоявшимися. К тому же, – отмечает Игорь Петренко, – политические силы заинтересованы в том, чтобы мобилизовать электорат. Будут выдать средства защиты, будут всячески доказывать, что поход на избирательный участок не опасней, чем выйти в магазин".

Перенос выборов в Украине: роль "Слуги Народа"

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий, победитель голосования "Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины" на портале "Комментарии", дает 20-30% на то, что "Слуга Народа" попытается перенести выборы.

"Вероятность переноса выборов есть. Ведь у "Слуги народа" вырисовывается фиаско. Проиграют почти везде. И тогда встанет ребром вопрос о дальнейшей легитимности партии власти, которая, имея огромные возможности, за год проиграла фактически все, что только могла. Так что, если будут отменять, дело не в коронавирусе (статистика заболеваемости будет расти по той простой причине, что увеличили количество тестов), а в кризисе власти", – предполагает политтехнолог.

По мнению Алексея Голобуцкого, с решением вводить или не вводить ЧП власть определится на этой неделе.

"Если все же решат ввести – и даже смогут протянуть решение через парламент – политические последствия будут катастрофическими, – предупреждает эксперт. – Ведь во многих странах выборы прошли или проходит во время эпидемии. О какой жизнедеятельности вообще можно говорить, если наша власть не сможет обеспечить проведения выборов? Но, подчеркну, если такое все же случится, виноватым сделают правительство. Или все целиком, или отдельных персон: премьера Дениса Шмыгаля, министра здравоохранения Максима Степанова. Правда, вряд ли это особо поможет дальнейшему обрушению рейтингов "Слуги Народа" и президента".

Ранее "Комментарии" писали, что на избирательные участки в день местных выборов 25 октября украинцам необходимо взять с собой паспорт. Это может быть паспорт-книжка или же ID-карточка. Воспользоваться цифровым документом в приложении "Дия" не получится.

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