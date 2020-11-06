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«Перезагрузка» Верховной Рады: кому и зачем это нужно

«Перезагрузка» Верховной Рады может произойти на волне падения доверия к власти

сегодня, 17:13
Автор:

Татьяна Веремеева

Председатель парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что президент должен "перезагрузить" Верховную Раду, если будет системное недопонимание с собственной фракцией. Какие шансы на такую "перезагрузку" и кому на руку досрочные выборы – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.

«Перезагрузка» Верховной Рады: кому и зачем это нужно

Что происходит в Верховной Раде

"Уверенность" Арахамии имеет вполне прозаичные корни: это усиление месседжа Зеленского о возможном роспуске парламента, в случае, если ВР не поддержит инициативы президента по смене состава Конституционного суда. Так считает политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров.

"Не секрет, что сам Арахамия "числится" большинством экспертов в той  части фракции СН, что неизменно поддерживает инициативы наших "западных партнеров". И массированная поддержка тезиса о необходимости роспуска КС в лице Арахамии просто получила еще одно "произнесение", – отмечает Андрей Бодров. – И обсуждение возможности разгона ВР, в этом случае – не более, чем еще одна попытка "поставить в строй" отбившихся от рук парламентариев".

По мнению политконсультанта, в Офисе президента прекрасно понимают, что ниспадающий тренд в электоральной поддержке "Слуги Народа" вряд ли будет переломлен на фоне сочетания кризиса в экономике, усугубляемого пандемией с грядущей зимой и ее платежками.

"А значит – президент может получить совсем иную конфигурацию ВР, в которой не то что "моно", а просто большинство собрать будет весьма нелегко, – поясняет Андрей Бодров. – Судя по результатам местных выборов, наибольший профит от перезапуска Рады получили бы ОПЗЖ и региональные элиты, без которых многие всеукраинский проекты "захромали" бы в большинстве регионов. Хотят ли такого перераспределения на Печерских холмах? С моей точки зрения – вряд ли. Потому – всем парламентариям успокоится. Пристегнуть ремни – вступаем в зону турбулентности. Да-да, все, что было до этого – это была белая полоса".

Нужна перезагрузка

Эксперт Украинского института политики (УИП) Елена Броницкая отмечает: "Учитывая результаты местных выборов, которые "слуги" фактически проиграли, при перевыборах парламента они точно наберут куда меньше, чем имеют сейчас. Для СН это точно не выгодно. А для страны – выгодно".

По мнению Елены Броницкой, "перезагрузка" Рады нужна. Но в нее должны прийти те, кто будет принимать важные для страны (не для себя) законы, кто имеет стратегию, стоит на четких политических позициях.

"Рада, вроде, перезапустилась. Появилось много новых людей. Но это зачастую случайные люди, некомпетентные. А законы должны писать профессионалы. И исполнительную власть должны формировать профессионалы. Настоящие управленцы. Кто понимает, куда мы идем, зачем, что получим в итоге, – подчеркивает эксперт УИП. – Не имеет значения партийная принадлежность. Во главе угла должен быть профессионализм. Мне очень в этом смысле импонирует спикер Дмитрий Разумков. Жаль, что среди "новых лиц" таких профи – считанные единицы. Потому что без настоящих профессионалов мы из той ямы, в которую сползаем все ниже, не выберемся".

Напомним, "Комментарии" писали, почему затянулись подсчеты и каких результатов стоит ожидать.


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