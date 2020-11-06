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Местные выборы в Украине: почему затянулись подсчеты и каких результатов стоит ожидать

Сегодня должны появится результаты местных выборов, но пока не известно, как отреагирует на них общественность

сегодня, 14:10
Автор:

Татьяна Веремеева

Сегодня, 6 ноября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна объявить результаты местных выборов в Украине. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, почему в ряде городов Украины до сих пор не могут завершить подсчет голосов, как это может отразиться на итогах голосования и кто может оспорить результаты.

Местные выборы в Украине: почему затянулись подсчеты и каких результатов стоит ожидать

Сложная избирательная система

По мнению политолога Валентина Гладких, сложности с подсчетом результатов местных выборов связаны с тем, что у нас была внедрена сложная избирательная модель.

"Это усложнило работу всех видов комиссий. Нужно много параметров подсчитать, – поясняет эксперт. – Сначала, сколько голосов за мэра, потом –  партии, отдельные кандидаты, квоты. Потом ранжирование кандидатов. И лишь после этого можно подбивать результаты. Так что именно новая избирательная модель серьезно усложнила подсчет голосов и установление результатов".

Кроме того, подчеркивает Валентина Гладких, сказался уровень компетенции и профессионализма участковых, территориальных комиссий и ЦИК.

"Модель новая, с ней ранее никто не работал. А в комиссиях массово оказались новые люди, не имеющие соответствующего опыта, – говорит политолог. – Но на фоне всех новаций даже профессиональные юристы не могут до сих пор кое-где зафиксировать четкий результат".

Фальсификации, по мнению эксперта, возможны лишь при условии консолидированной позиции всех членов комиссии и наблюдателей. Что маловероятно, так как те же комиссии наполненные представителями разных – как правило, конкурирующих – политсил.

Ключевая проблема затянувшихся подсчетов

Политолог Андрей Золотарев также считает одной из ключевых проблем затянувшихся подсчетов тот вариант Избирательного кодекса, который мы получили.

"Он, мягко говоря, сырой. Что не удивительно, ведь списан с матрицы выборов в… Питерскую городскую думу. Причем там потом пришлось аннулировать результаты, потому что при таком варианте избирательной системы подсчитать голоса было практически невозможно", – отмечает политолог.

Второй проблемой он считает традиционный "шахер-махер" на выборах.

"Помните фильм "Банды Нью-Йорка"? Там показана Америка середины 19 века, но мало что изменилось с тех пор в смысле махинаций во время выборов. В фильме есть персонаж, который говорит примерно следующее: "Монарх победил, набрав на 3 тысячи голосов больше, чем было избирателей". Суть в том, что результат зависит не от количества бюллетеней, а от "качества" подсчета. Так что вторая проблема, после сложной нормативной базы, это традиционное политическое плутовство", – говорит Андрей Золотарев.

Он считает, что даже если Кличко не выиграет в первом туре, вряд ли в команде мэра Киев будут оспаривать результат. Потому что шансов у его конкурента во втором нет.

"Имеющийся разрыв преодолеть невозможно, – уверен политолог. – Даже если явка во втором туре (в случае, если Кличко не выиграет в первом) будет ниже плинтуса, всё равно он побеждает. А сутяжничество далеко не всегда на руку – судебные разборки принесут скорее репутационные потери".

Напомним, вчера стало известно, что второй тур местных выборов состоится в 15 украинских городах, 15 и 22 ноября.


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