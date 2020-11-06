Местные выборы в Украине: почему затянулись подсчеты и каких результатов стоит ожидать

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Татьяна Веремеева
Сегодня, 6 ноября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна объявить результаты местных выборов в Украине. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, почему в ряде городов Украины до сих пор не могут завершить подсчет голосов, как это может отразиться на итогах голосования и кто может оспорить результаты.
По мнению политолога Валентина Гладких, сложности с подсчетом результатов местных выборов связаны с тем, что у нас была внедрена сложная избирательная модель.
"Это усложнило работу всех видов комиссий. Нужно много параметров подсчитать, – поясняет эксперт. – Сначала, сколько голосов за мэра, потом – партии, отдельные кандидаты, квоты. Потом ранжирование кандидатов. И лишь после этого можно подбивать результаты. Так что именно новая избирательная модель серьезно усложнила подсчет голосов и установление результатов".
Кроме того, подчеркивает Валентина Гладких, сказался уровень компетенции и профессионализма участковых, территориальных комиссий и ЦИК.
"Модель новая, с ней ранее никто не работал. А в комиссиях массово оказались новые люди, не имеющие соответствующего опыта, – говорит политолог. – Но на фоне всех новаций даже профессиональные юристы не могут до сих пор кое-где зафиксировать четкий результат".
Фальсификации, по мнению эксперта, возможны лишь при условии консолидированной позиции всех членов комиссии и наблюдателей. Что маловероятно, так как те же комиссии наполненные представителями разных – как правило, конкурирующих – политсил.
Политолог Андрей Золотарев также считает одной из ключевых проблем затянувшихся подсчетов тот вариант Избирательного кодекса, который мы получили.
"Он, мягко говоря, сырой. Что не удивительно, ведь списан с матрицы выборов в… Питерскую городскую думу. Причем там потом пришлось аннулировать результаты, потому что при таком варианте избирательной системы подсчитать голоса было практически невозможно", – отмечает политолог.
Второй проблемой он считает традиционный "шахер-махер" на выборах.
"Помните фильм "Банды Нью-Йорка"? Там показана Америка середины 19 века, но мало что изменилось с тех пор в смысле махинаций во время выборов. В фильме есть персонаж, который говорит примерно следующее: "Монарх победил, набрав на 3 тысячи голосов больше, чем было избирателей". Суть в том, что результат зависит не от количества бюллетеней, а от "качества" подсчета. Так что вторая проблема, после сложной нормативной базы, это традиционное политическое плутовство", – говорит Андрей Золотарев.
Он считает, что даже если Кличко не выиграет в первом туре, вряд ли в команде мэра Киев будут оспаривать результат. Потому что шансов у его конкурента во втором нет.
"Имеющийся разрыв преодолеть невозможно, – уверен политолог. – Даже если явка во втором туре (в случае, если Кличко не выиграет в первом) будет ниже плинтуса, всё равно он побеждает. А сутяжничество далеко не всегда на руку – судебные разборки принесут скорее репутационные потери".
Напомним, вчера стало известно, что второй
тур местных выборов состоится в 15 украинских городах, 15 и 22 ноября.
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