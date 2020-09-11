Перенос местных выборов в Украине: что может после этого случиться





"Комментарии" узнали у экспертов, какова вероятность, что центральная власть, чувствуя свои слабые позиции, целенаправленно, разными способами (карантин, суды, неразбериха с новыми правилами выборов) пойдет на срыв местных выборов или подготовит почву для тотальных манипуляций и чем это может обернуться.





"Перенос выборов - тройная потеря для власти"

Политолог, участник рейтинга "ТОП-50 политических экспертов и аналитиков" медиагруппы "Комментарии" Кирилл Сазонов уверен, что выборы никто отменять или переносить не будет.





"Президент уже озвучил, что выборы пройдут 25 октября, согласно Конституции Украины. Верховная Рада принял соответствующее постановление, выделены необходимые бюджетные средства на проведение кампании. Запущен громадный дорогостоящий механизм, остановить который будет достаточно сложно, – подчеркивает политолог. – К тому же, любая манипуляция с перенесением сроков выборов в местные органы власти вызовет крайне негативную реакцию в украинском обществе и резонанс на международном уровне. Особенно в контексте того, что РФ категорически недовольна постановлением ВР о проведении местных выборов".





Таким образом, отмечает Кирилл Сазонов, идти на перенос даты выборов при любых обстоятельствах – тройная потеря для центральной власти:

- козырь в руки оппозиции,

- негативная реакция западных партнеров,

- расширение поля для маневра российской пропаганды.





"Офис президента прекрасно понимает эти риски. И не пойдет на этот шаг, потому что он не выгоден, – говорит эксперт. – К тому же, рейтинг доверия к Зеленскому выигрывает на контрасте с рейтингами годового президентского срока у Порошенко и Януковича. Так что нет причин, которые могут помешать проведение выборов в срок".





Что касается подачи иска в ОАСК, то Кирилл Сазонов обращает внимание, что сделало это некое всеукраинское объединение сельских председателей, депутатов сельсоветов и крестьян Спасение села.





"Я не знаю даже что это за структура. Как, думаю, и многие украинцы. Скорее всего, люди, подавшие иск, действуют в чьих-то узкополитических интересах, создавая нужный кому-то информповод", - констатирует политолог.





"Мы имеем дело с играми самой команды Зе"





На экзотичность субъектов, подавших иск, обращает внимание и политолог Андрей Мишин. И это, по его мнению, означает, что заказчиками выступила не оппозиция, которая бы пиарилась на таком ходе.





"Мы явно имеем дело с играми самой команды Зе. Делается это, чтобы использовать возможность отмены выборов для маневрирования в непростой для "слуг" электоральной ситуации. И иметь возможность уйти от прогнозируемого проигрыша на местных выборах", – считает политолог.





Андрей Мишин подчеркивает, что целый год президентская полистила не занималась партийным строительством, в частности - созданием партийных ячеек на местах.





"Теперь, глядя на социологию, идут варианты запасного хода, запасного пути, – отмечает эксперт. – Одного судебного решения ОАСК для этого может оказаться недостаточно. И выглядеть это будет не особо убедительно. Но в сумме с усилением карантинного режима на фоне роста заболеваний, вероятность переноса выборов становится не то чтобы не реальной".





"Народный гнев может быть похлеще безобидных митингов"

Политический эксперт Богдан Мирошников отмечает: "Есть факт подачи иска во всеми "любимый" ОАСК, а также принятие его к рассмотрению (подготовительное заседание по данному делу назначено на 2 октября). Это уже - половина дела. Наша страна - она же уникальная! Любая ноунейм-ГОшка, созданная вчера на коленке, может подать в любой суд по любому поводу… В чём суть игры? А в том, что "зеленые" на этих местных выборах не "возьмут" ни один крупный город. Я даже сомневаюсь, что они будут иметь большинство хотя бы в пяти горсоветах облцентров".





Поэтому, считает Богдан Мирошников, партия власти будет использовать всевозможные способы, чтобы обыграть ситуацию в свою пользу. Благо, весь админресурс в ее руках.





"А тут, кроме всего прочего, еще и с "карантином" и пандемией "подфартило". Им всё равно, что уже даже ручной Конституционный суд признал "карантин" незаконным, а весь мир плевал на ограничения и учится жить с вирусом, – подчеркивает политэксперт. – Дилетанты продолжают нарушать закон, закрывая города в режим "тюрьмы" решением ноунейм-комиссий ТЭБ, которые незаконны и не имеют права принимать императивных решений".





Но сорвать выборы не получится, уверен Богдан Мирошников. Потому что последствия будут серьезные – и вряд ли центральная власть этого не понимает.





"Ведь народный гнев будет похлеще вчерашних безобидных митингов возле дома Зеленского в Конча-Заспе, – поясняет эксперт. – И никто тогда уже не вспомнит про 73%, ибо это будет уже антирейтинг этой власти - в случае отмены выборов".





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