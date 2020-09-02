Партия «За Майбутнє» выдвинет в мэры Житомира Андрея Дьяченко, - Развадовский

В партии "За Майбутнє" определились, кто станет их кандидатом на пост главы Житомира на местных выборах в октябре. Представлять политическую силу будет Андрей Дяченко. Об этом написал на своей странице в Facebook председатель Житомирской организации партии Виктор Развадовский.

Андрей Дьяченко имеет большой управленческий опыт, утверждает Развадовский, и поэтому может стать эффективным руководителем города.

Виктор Развадовский и Андрей Дьяченко. Фото: Facebook

"Партия "За Майбутнє" — это объединение людей дела. Именно поэтому мы выдвинем на пост мэра Житомира Андрея Дьяченко. Это настоящий управленец, человек, который точно понимает потребности города и горожан, ведь много лет работает в органах исполнительной власти. Каковы бы ни были времена, кто бы ни возглавлял государство - он всегда отстаивал интересы житомирян. Он, как никто другой, понимает, что нужно сделать, чтобы Житомир стал одним из самых успешных городов страны, где есть рабочие места, достойные заработные платы, и люди чувствуют себя защищенными. Город, в котором есть парки и скверы, где слышен детский смех. Город, в который возвращается молодежь вместо того, чтобы искать лучшей судьбы в других местах. Город, у которого есть будущее", - отметил Развадовский.

На этих выборах житомиряне сами будут решать судьбу города, говорит политик. Они должны выбрать такого мэра, который не на словах, а на деле сможет изменить город к лучшему.

"Уверен, что вы, как и я, устали от людей, которые понятия не имеют, и в конце концов, не хотят понимать, чем живет Житомир. Мы все устали от шоуменов, за которыми стоят люди, которые обогащаются на наших горожанах. У нас есть шанс на местных выборах остановить этот хаос и наконец выбрать главу города, который уверенно поведет Житомир в будущее. Это зависит только от нас", - подытожил Развадовский.

Официально партия объявит о выдвижении кандидатов позже в сентябре.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, стоит ли ждать в Украине уличных столкновений накануне местных выборов 25 октября.

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