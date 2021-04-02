Партия «За майбутне» просит Зеленского отреагировать на ситуацию в 87-м округе

Партия "За майбутне" просит президента Украины и Центральную избирательную комиссию отреагировать на ситуацию, которая происходит в 87-м округе, где проходили довыборы в ВРУ. Об этом говорится в заявлении партии.

Фото из открытых источников

Сообщается, что ночью окружная комиссия отменила результаты выборов на одном из участков. По данным "За майбутне", там победил кандидат от их партии Александр Шевченко. В заявлении "За майбутне" отмечается, что результаты могли отменить якобы из-за исчезновения 100 бюллетеней.

По данным партии "За майбутне", якобы представители партии "Слуги народа" могли способствовать, чтобы к ситуации присоединилась СБУ. В "За майбутне" заявили, что вчера Служба безопасности под предлогом террористической угрозы вывела из избирательной комиссии наблюдателей, охранявших опломбированную комнату с бюллетенями.

"Когда ОИК возобновила работу, оказалось, что пломба сломана, пакеты с бюллетенями лежат в другом положении. Это зафиксировали члены комиссии и наблюдатели и направили соответствующее заявление в полицию. Однако правоохранители и председатель ОИК никак на это не отреагировали", — заявили в сообщении партии" За майбутне".

Сегодня ночью, по данным "За майбутне", один из членов ОИК от "Слуги народа" якобы указал на конкретный пакет с участка в селе Микуличин и призвал пересчитать количество бюллетеней. Там, по сведениям "За майбутне", победу одержал Александр Шевченко.

В "За майбутне" отметили, что после пересчета якобы оказалось, что исчезло 100 бюллетеней с 377. Под этим предлогом, говорят "За майбутне", и был полностью отменен результат выборов на всем участке.

Партия обратилась к Президенту и ЦИК с просьбой вмешаться и остановить то, что происходит на 87-м округе.

Напомним, эксперты спрогнозировали, к чему идет "битва" за 87-й округ.

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