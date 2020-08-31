В "Слуге народа" назвали своих кандидатов в мэры областных центров Украины

Сегодня на масштабном съезде в Киеве партии "Слуга народа" были окончательно утверждены имена протежируемых кандидатов на должность мэры в городах областного значения. Об этом сообщает Телеграм-канал Klymenko-Time.

Как заявил глава партии Александр Корниенко, указанные лица были выбраны кандидатами по причине их смелости, профессионализма и способности противостоять укоренившимся кланам и существующей системе.

"Впервые в истории страны партия власти не выдвигает ни одного кандидата из действующих мэров, которые, как правило, имеют не очень хорошее окружение", - заметил нардеп.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как кандидат на пост мэра Одессы, комик и доцент филологической кафедры в ОНУ им. Мечникова Олег Филимонов рассказал, с чего началась его карьера в политике. По его словам, именно президент Владимир Зеленский стал инициатором его участия в предвыборной гонке за кресло городского головы.

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