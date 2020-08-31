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Главная Новости Политика выборы В "Слуге народа" назвали своих кандидатов в мэры областных центров Украины
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В "Слуге народа" назвали своих кандидатов в мэры областных центров Украины

На съезде партии "Слуга народа" прозвучали имена будущих кандидатов, которые представят на местах партию президента

сегодня, 17:35
Автор:

Екатерина Белоброва

Сегодня на масштабном съезде в Киеве партии "Слуга народа" были окончательно утверждены имена протежируемых кандидатов на должность мэры в городах областного значения. Об этом сообщает Телеграм-канал Klymenko-Time.

Как заявил глава партии Александр Корниенко, указанные лица были выбраны кандидатами по причине их смелости, профессионализма и способности противостоять укоренившимся кланам и существующей системе. 

В "Слуге народа" назвали своих кандидатов в мэры областных центров Украины

"Впервые в истории страны партия власти не выдвигает ни одного кандидата из действующих мэров, которые, как правило, имеют не очень хорошее окружение", - заметил нардеп.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как кандидат на пост мэра Одессы, комик и доцент филологической кафедры в ОНУ им. Мечникова Олег Филимонов рассказал, с чего началась его карьера в политике. По его словам, именно президент Владимир Зеленский стал инициатором его участия в предвыборной гонке за кресло городского головы. 


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