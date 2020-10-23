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Главная Новости Политика выборы Пальчевский размещал меньше всего джинсы – Институт массовой информации
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Пальчевский размещал меньше всего джинсы – Институт массовой информации

Меньше всего джинсы было у партий "Перемога Пальчевского", "Европейская солидарность" и "Слуга народа"

сегодня, 13:00
Автор:

Владимир Лавский

"Перемога Пальчевского", "Европейская солидарность" и "Слуга народа" размещали меньше всего "джинсы" во время избирательной кампании. Такие данные приводит портал Института массовой информации, который проводил данное исследование.

Пальчевский размещал меньше всего джинсы – Институт массовой информации

Согласно данным исследования, больше всего материалов с признаками заказа пришлось на партию ОПЗЖ – 37%. На втором месте по количеству скрытой агитации оказалась материалы с черным пиаром или контрагитацией (19% от всех материалов с признаками заказа). На третьем месте по количеству материалов с признаками скрытой политической агитации оказался мэр столицы Виталий Кличко (8%).

Как показало исследование, больше всего контрагитации и черному пиару подвергались действующий Президент Зеленский и правящая партия "Слуга народа" – 48,5%. На втором месте – Андрей Пальчевский, против которого было направлено 20% контрагитации и откровенного черного пиара, сообщает источник. 

Мониторинг проводился в период с 5 по 7 октября 2020 в 19 СМИ. Выборка охватывает все новости, вышедшие за указанный период – более 20 000 новостей.

Как ранее сообщали "Комментарии", Андрей Пальчевский записал видеообращение к Виталию Кличко. 



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