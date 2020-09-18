«Как можно украсть 4 миллиарда?»: Пальчевский записал видеообращение к Кличко и вызвал его на дебаты

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Станислав Молчанов
Политик, лидер партии
"Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский обратился к действующему городскому
главе Киева Виталию Кличко с предложением провести публичную дискуссию. Об этом
Пальчевский сообщил на своей странице в Facebook.
"У меня и у всех киевлян много
вопросов к Кличко. Как можно украсть 4 миллиарда и не построить не одной
станции метро за 6 лет? Почему? Киев отдан на растерзание строительной мафии
Войцеховскому, Микитасю и Комарницкому (столичные застройщики Анатолий
Войцеховский, Максим Микитас и Денис Комарницкий, – ред.). И даже после
публичных разоблачений схемы продолжают работать, а вы (обращается к Кличко, –
ред.) продолжаете на эти фирмы перечислять сотни миллионов наших денег", – заявил
политик в своем видео-обращении.
Кроме того, Андрей Пальчевский
рассказал, кто, по его мнению, из окружения действующего столичного
градоначальника зарабатывает на коррупционных схемах.
"Почему первого зама Кличко Николая
Поворозника поймали на взятке в собственном кабинете, а на других подчиненных
заведены десятки уголовных дел, но все эти люди продолжают работать рядом с
вами в КМДА? Почему тендеры на закупку автобусов в Киеве продолжают выигрывать
фирмы регионала Святаша (Дмитрий Святаш, член "Партии регионов", совладелец группы
компаний "АИС", – ред.), который находится в розыске?", – обратился Пальчевский
к Кличко.
В конце своего видеообращения Андрей Пальчевский заявил, что вызывает Виталия Кличко на дебаты. Также лидер партии "Перемога Пальчевского" призвал жителей столицы оставлять под видео комментарии, с вопросами к мэру Киева.
Напомним, несколько дней назад
во время встречи с избирателями Пальчевского
выдвинули в мэры Киева.
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