«Как можно украсть 4 миллиарда?»: Пальчевский записал видеообращение к Кличко и вызвал его на дебаты

Политик, лидер партии "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский обратился к действующему городскому главе Киева Виталию Кличко с предложением провести публичную дискуссию. Об этом Пальчевский сообщил на своей странице в Facebook.



"У меня и у всех киевлян много вопросов к Кличко. Как можно украсть 4 миллиарда и не построить не одной станции метро за 6 лет? Почему? Киев отдан на растерзание строительной мафии Войцеховскому, Микитасю и Комарницкому (столичные застройщики Анатолий Войцеховский, Максим Микитас и Денис Комарницкий, – ред.). И даже после публичных разоблачений схемы продолжают работать, а вы (обращается к Кличко, – ред.) продолжаете на эти фирмы перечислять сотни миллионов наших денег", – заявил политик в своем видео-обращении.

Кроме того, Андрей Пальчевский рассказал, кто, по его мнению, из окружения действующего столичного градоначальника зарабатывает на коррупционных схемах.

"Почему первого зама Кличко Николая Поворозника поймали на взятке в собственном кабинете, а на других подчиненных заведены десятки уголовных дел, но все эти люди продолжают работать рядом с вами в КМДА? Почему тендеры на закупку автобусов в Киеве продолжают выигрывать фирмы регионала Святаша (Дмитрий Святаш, член "Партии регионов", совладелец группы компаний "АИС", – ред.), который находится в розыске?", – обратился Пальчевский к Кличко.

В конце своего видеообращения Андрей Пальчевский заявил, что вызывает Виталия Кличко на дебаты. Также лидер партии "Перемога Пальчевского" призвал жителей столицы оставлять под видео комментарии, с вопросами к мэру Киева.

Напомним, несколько дней назад во время встречи с избирателями Пальчевского выдвинули в мэры Киева.

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