Пальчевского выдвинули в мэры во время встречи с избирателями

Обычная дворовая встреча в Оболонском районе превратилась в стихийную акцию поддержки политика, при которой местные жители попросили Андрея Пальчевского принять участие в избирательной кампании. Об этом говорится в сообщении на сайте политической силы.

Пальчевский обсуждал с жителями Оболони проблемы района и в ходе диалога общественность выразила желание делегировать Пальчевскому право представлять их интересы в должности городского головы. Пораженный Пальчевский принял предложение и заявил:

"Я долго колебался, идти ли в мэры. Но, кажется, пришло время взять ответственность на себя. Сейчас я вижу, что нам удалось собрать команду профессионалов, которые могут сделать город успешным и удобным для жизни", - сказал кандидат.

Также Пальчевский очертил цели, которые ставит перед собой и своей командой.

"Меня вдохновляет ваша поддержка. И поверьте, я ее очень ценю. Мы идем во власть, для того, чтобы менять город. Для этого мы будем открывать новые станции метро - ежегодно. Новые детские сады - ежегодно. Новые развязки - ежегодно. Новые больницы - ежегодно. И это не фантазии", - обратился он к людям.

Напомним, согласно социологическим исследованиям, Андрей Пальчевский - один из главных претендентов на выход во второй тур выборов мэра Киева.

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