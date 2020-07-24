kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.07.2020

BTC/USD

9508.75

ETH/USD

272.90

LTC/USD

44.18

НБУ 24.07.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы Пальчевский и его партия наращивают рейтинг в Киеве, - социологи
commentss НОВОСТИ Все новости

Пальчевский и его партия наращивают рейтинг в Киеве, - социологи

Согласно данным опроса, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то партию "Победа Пальчевского" поддержало бы 14% киевлян

сегодня, 17:08
Автор:

Комментарии
Пальчевский и его партия наращивают рейтинг в Киеве, - социологи

Согласно результатам опроса, который проводили в Киеве с 13 по 15 июля сотрудники Центра общественного развития “ИНТЕР-АКЦИЯ”, на выборах киевского городского головы известного бизнесмена и общественного деятеля Андрея Пальчевского готовы поддержать уже 22% жителей столицы. Об этом пишет “Хрещатик.News”.

По информации социологов, за Виталия Кличко готовы проголосовать 23% опрошенных респондентов. Эксперты объясняют такие колебания высоким уровнем недовольства избирателей работой городского главы. 

В целом, рейтинг потенциальных кандидатов выглядит так: 

  • Виталий Кличко (“УДАР”) – 23,8%

  • Андрей Пальчевский (“Победа Пальчевского”) – 22,7% 

  • Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5% 

  • Игорь Смешко (“Сила и честь”) – 5,7% 

  • Андрей Билецкий (“Національний корпус”) – 5,5% 

  • Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5% 

  • Ирина Верещук ("Слуга народа") – 4,1% 

  • Сергей Притула ("Голос") – 3,9%

Согласно данным опроса, стремительно растет уровень поддержки и политической силы "Победа Пальчевского". Если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то ее бы поддержали 14,0% горожан: 

  • "Европейская солидарность" – 16% 

  • "Слуга народа" – 14,7%

  • "Победа Пальчевского" – 14,0% 

Также стоит отметить, что Партия "УДАР" Виталия Кличко не вошла в тройку лидеров: в июле ее поддерживают менее 10% избирателей.

Ранее мы сообщали о том, что общественный деятель и бизнесмен Андрей Пальчевский заявил о создании собственной политической силы.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!