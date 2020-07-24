Пальчевский и его партия наращивают рейтинг в Киеве, - социологи

Согласно результатам опроса, который проводили в Киеве с 13 по 15 июля сотрудники Центра общественного развития “ИНТЕР-АКЦИЯ”, на выборах киевского городского головы известного бизнесмена и общественного деятеля Андрея Пальчевского готовы поддержать уже 22% жителей столицы. Об этом пишет “Хрещатик.News”.

По информации социологов, за Виталия Кличко готовы проголосовать 23% опрошенных респондентов. Эксперты объясняют такие колебания высоким уровнем недовольства избирателей работой городского главы.

В целом, рейтинг потенциальных кандидатов выглядит так:

Виталий Кличко (“УДАР”) – 23,8%

Андрей Пальчевский (“Победа Пальчевского”) – 22,7%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко (“Сила и честь”) – 5,7%

Андрей Билецкий (“Національний корпус”) – 5,5%

Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5%

Ирина Верещук ("Слуга народа") – 4,1%

Сергей Притула ("Голос") – 3,9%

Согласно данным опроса, стремительно растет уровень поддержки и политической силы "Победа Пальчевского". Если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то ее бы поддержали 14,0% горожан:

"Европейская солидарность" – 16%

"Слуга народа" – 14,7%

"Победа Пальчевского" – 14,0%

Также стоит отметить, что Партия "УДАР" Виталия Кличко не вошла в тройку лидеров: в июле ее поддерживают менее 10% избирателей.

Ранее мы сообщали о том, что общественный деятель и бизнесмен Андрей Пальчевский заявил о создании собственной политической силы.





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