Пальчевский и его партия наращивают рейтинг в Киеве, - социологи

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Согласно результатам опроса, который проводили в Киеве с 13 по 15 июля сотрудники Центра общественного развития “ИНТЕР-АКЦИЯ”, на выборах киевского городского головы известного бизнесмена и общественного деятеля Андрея Пальчевского готовы поддержать уже 22% жителей столицы. Об этом пишет “Хрещатик.News”.
По информации социологов, за Виталия Кличко готовы проголосовать 23% опрошенных респондентов. Эксперты объясняют такие колебания высоким уровнем недовольства избирателей работой городского главы.
В целом, рейтинг потенциальных кандидатов выглядит так:
Виталий Кличко (“УДАР”) – 23,8%
Андрей Пальчевский (“Победа Пальчевского”) – 22,7%
Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%
Игорь Смешко (“Сила и честь”) – 5,7%
Андрей Билецкий (“Національний корпус”) – 5,5%
Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5%
Ирина Верещук ("Слуга народа") – 4,1%
Сергей Притула ("Голос") – 3,9%
Согласно данным опроса, стремительно растет уровень поддержки и политической силы "Победа Пальчевского". Если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то ее бы поддержали 14,0% горожан:
"Европейская солидарность" – 16%
"Слуга народа" – 14,7%
"Победа Пальчевского" – 14,0%
Также стоит отметить, что Партия "УДАР" Виталия Кличко не вошла в тройку лидеров: в июле ее поддерживают менее 10% избирателей.
Ранее мы сообщали о том, что общественный деятель и бизнесмен Андрей Пальчевский заявил о создании собственной политической силы.
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