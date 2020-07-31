Беларусь такого не видела: митинг в поддержку Тихановской показали с воздуха

Вчера, 30 июля, в Минске на митинг поддержки главного кандидата от оппозиции на президентских выборах Светлану Тихановскую пришли поддержать 63 тысячи человек, что является фактически беспрецедентным событием с 1991 года. Фотографии митинга с высоты птичьего полета опубликовал Телеграм-канал NEXTA Live.

В самой Беларуси вчерашний митинг назван историческим.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Светлана Тихановская является ключевым кандидатом, представляющим всю оппозиционную силу Беларуси, выступающей против 24-летнего режима президента Александра Лукашенко. Практически все реальные политики-мужчины были сняты с выборов и были преданы остракизму. Муж самой Тихановской посажен в тюрьму по сфабрикованным мотивам, а детей она вынуждена была вывезти за пределы Беларуси.

Светлана Тихановская убеждена, что предвыборная кампания проводится нечестно, а Лукашенко отстранен от реальной борьбы кандидатов, поскольку понимает сомнительность своих реальных шансов получить проходной процент голосов.





























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