Нобелевский лауреат оценила шансы конкурентов Лукашенко на выборах в Беларуси

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич заявила, что поддержит на выборах президента, которые пройдут 9 августа, Светлану Тихановскую, поскольку она воплощает в себе всю оппозицию действующему режиму власти. Об этом она рассказала в интервью изданию "Радио Свобода".

Так, писательница отметила, что действующие разгоны митингов в Минске и других крупных городах республики показывают неподготовленность президента Александра Лукашенко к новой формации общества.

"Лукашенко думал, что это молчаливое общество можно обмануть, рассказывать ему сказки, запугать. Ничего подобного. Выросло новое поколение, люди средних поколений пробудились, это не те люди, которые были 26 лет назад, когда Лукашенко начал править. У этих людей есть голос, их понимание вещей. Они знают цену всему, что происходит. Мы должны показать это на выборах", - отметила Алексиевич.

В отношении Светланы Тихановской, чей супруг был арестован вместе с другими соратниками на протестных акциях, Светлана Алексиевич выразилась с воодушевлением, поскольку ассоциирует ее с героинями своего выдающегося исторического романа "У войны не женское лицо".

"Я бы хотела, чтобы они шли сплоченной командой. Их будут пытаться сломать, поссорить. Ни в коем случае этого нельзя допустить, им нужно идти вместе", - подчеркнула писатель, подразумевая и других женщин, которые вошли в оппозиционный штаб отстраненных от выборов кандидатов Валерия Цепкало и Виктора Бабарико.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за угроз, которые неоднократно получала кандидат на выборах в Беларуси Светлана Тихановская, она была вынуждена вывезти из страны своих детей.









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