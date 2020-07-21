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Выборы в Беларуси: главному конкуренту Лукашенко пришлось вывезти из страны детей

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская неоднократно получала угрозы об аресте и для безопасности отправила детей в Евросоюз

сегодня, 18:48
Автор:

Екатерина Белоброва
Выборы в Беларуси: главному конкуренту Лукашенко пришлось вывезти из страны детей

Главный конкурент Александра Лукашенко на выборах главы Республики Беларусь Светалана Тихановская заявила, что отправила детей в одну из стран Евросоюза до завершения президентских выборов. Об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.

Так, по словам политика, такое решение она была вынуждена принять после того, как ей неоднократно начали поступать угрозы об аресте, а также изъятии детей.

"Моя 4-летняя дочь и 10-летний сын сейчас в безопасном месте", - указала кандидат.

В Евросоюз Тихановская отправила своих наследников с помощью своей подруги, редактора заблокированного в Беларуси портала "Хартия 97", Натальи Радиной, которая находится там в профессиональной командировке.

"Я занималась сейчас переездом сюда детей кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Она обратилась ко мне за помощью, и наша команда решила ей помочь. Детей мы вывезли, поскольку ей действительно угрожали — ей угрожали арестом и тем, что заберут ее детей", - отметила Радина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что митинг в поддержку кандидата Светланы Тихановской собрал тысячи белорусов на главной площади в центре Минска.


Читать полностью:  https://news.tut.by/economics/693420


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