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Местные выборы: названы суммы залога для кандидатов в мэры

Кандидатам в мэры Киева придется заплатить в бюджет 445 тысяч гривен залога

сегодня, 20:56
Автор:

Владимир Лавский
Местные выборы: названы суммы залога для кандидатов в мэры

Активисты общественного движения "Честно" опубликовали примерные суммы залога для кандидатов в мэры больших городов и депутатов местных советов после изменений в Избирательный кодекс Украины. Об этом сообщает официальный сайт организации. 

Согласно новым правилам, денежные взносы будут введены на всех уровнях, независимо от числа избирателей. К примеру, денежный залог за партийные списки, с численностью избирателей от 10 тысяч до 90 тысяч, не будет превышать 18 892 гривен. С этой суммы начнется взнос в государственный бюджет для мэров больших городов. 

Среди областных центров меньше всего придется оплатить кандидатам в мэры Ужгорода - те же 18 892 гривны. Дальше - Луцк (приблизительно 32 тысячи гривен), Ровно и Тернополь (по 37 тысяч гривен). 

Самый крупный залог будет в столице. По примерным подсчетам он составит 445 тысяч гривен. Далее идут Харьков (219 тысяч гривен), Днепр (157 тысяч гривен) и Одесса (147 тысяч гривен). 


Ранее "Комментарии" сообщали, что от фракции "Слуга народа" кандидатом в мэры Киева будет Ирина Верещук. 



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