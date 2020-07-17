Местные выборы: названы суммы залога для кандидатов в мэры

Активисты общественного движения "Честно" опубликовали примерные суммы залога для кандидатов в мэры больших городов и депутатов местных советов после изменений в Избирательный кодекс Украины. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Согласно новым правилам, денежные взносы будут введены на всех уровнях, независимо от числа избирателей. К примеру, денежный залог за партийные списки, с численностью избирателей от 10 тысяч до 90 тысяч, не будет превышать 18 892 гривен. С этой суммы начнется взнос в государственный бюджет для мэров больших городов.

Среди областных центров меньше всего придется оплатить кандидатам в мэры Ужгорода - те же 18 892 гривны. Дальше - Луцк (приблизительно 32 тысячи гривен), Ровно и Тернополь (по 37 тысяч гривен).

Самый крупный залог будет в столице. По примерным подсчетам он составит 445 тысяч гривен. Далее идут Харьков (219 тысяч гривен), Днепр (157 тысяч гривен) и Одесса (147 тысяч гривен).





Ранее "Комментарии" сообщали, что от фракции "Слуга народа" кандидатом в мэры Киева будет Ирина Верещук.





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