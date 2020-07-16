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В Украине изменили Избирательный кодекс

Верховная Рада приняла ряд важных изменений

сегодня, 17:21
Автор:

Владимир Лавский
В Украине изменили Избирательный кодекс

Верховная Рада Украины в четверг, 16 июля, приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства". Соответствующее заявление опубликовано на сайте парламента. 

"Законом устранены пробелы и несогласованности, коррелированы сроки, упрощены и унифицированы избирательные процедуры для упрощения избирательного процесса, унифицированы нормы Избирательного кодекса", - идет речь в пояснительной записке. 

В частности, Верховная Рада оставила барьер для кандидатов по открытым спискам на уровне 25% для местных выборов, которое пройдут уже 25 октября этого года. Ранее профильный комитет выбирал между квотами 5%, 25%, 50%.

Также Рада решила, что в общинах, которые имеют более 10 тысяч избирателей, выборы теперь будут проходить по пропорциональной системе.

Ранее пропорциональная избирательная система в Украине применялась для больших городов, где проживало 90 тысяч и больше участников голосования.  

Ранее "Комментарии" пообщались с экспертами, чтобы узнать, каких изменений ждать в Избирательном кодексе. 




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