Местные выборы на Донбассе: основные проблемы и способы их решения

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась к Донецкой и Луганской ОГА – ВГА (облгосадминистрации – военно-гражданские администрации) касательно возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года на отдельных территориях этих областей, подконтрольных украинской власти. Почему выборы там не провели осенью? Что изменилось с тех пор? Кому выгодна нынешняя ситуация? Какова вероятность, что выборы в 18 сельских, поселковых, городских территориальных громад проведут весной? На эти вопросы "Комментарии" искали ответы вместе с экспертами.



Выборы на Донбассе. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Стандартное решение ЦИК

Заместитель директора Украинского института будущего Евгений Мироненко отмечает, что подобное обращение ЦИК является стандартным. Ведь 28 марта 2021 указано как первая дата плана Центризбиркома о проведении выборов разного уровня.

"Это могут быть довыборы, перевыборы и так далее, – поясняет эксперт. – Поскольку осенью 2020 года на территории Донецкой и Луганской областей местные выборы не состоялись в 18 громадах на основании предостережений местных ОГА-ВГА, то ЦИК в соответствии со своими планами работы обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ВГА о возможности проведения таких выборов уже весной 2021 года".

Евгений Мироненко напоминает, что речь идет о 10 громадах в Донецкой области (Мирненская; Ольгинская; Волновахская; Угледарская; Светлодарская; Торецкая; Сартанская; Очеретинская; Авдеевская; Марьинская) и 8 в Луганской области (Горская; Лисичанска; Попаснянская; Северодонецкая; Нижнетеплинская; Станично-Луганская; Широковская; Счастьенская). И подчеркивает, что непроведение выборов на этих территориях в прошлом году носило в большей степени политический и административный характер.

"Большинство громад – прифронтовые, поэтому скорость принятия решений и действий по обеспечению функционирования этих территорий являются приоритетными. С этим могут справляться ВГА. Но есть и громады, выборы в которых не проводят исключительно по политическим соображениям, – акцентирует эксперт. – К примеру, Северодонецкая и Лисичанская. Это большие громады. И административный контроль при единоличном управлении, по мнению руководства местной ОГА-ВГА, может помочь в эффективном контроле со стороны центральной власти и политическому влиянию. Однако, такие действия скорее приведут к катастрофическим последствиям в системе управления на местах и к коррупционной составляющей. Ведь местные группы влияния будут всё решать через руководителя ОГА-ВГА – без системы контроля и прозрачности, которую дает представительный орган местного самоуправления".

Замдиректора Украинского института будущего напоминает, что Верховная Рада Украины в декабре 2020 года приняла Закон, который позволяет создавать военно-гражданские администрации в сложившихся территориальных громадах. В частности, ВГА могут быть созданы на уровне местной громады, если ЦИК не может организовать в них местные выборы из-за ситуации с безопасностью.

"А определение "безопасность" дает как раз местная ОГА-ВГА, которая в принципе заинтересована в своем единоличном контроле, – поясняет Евгений Мироненко. – Поэтому, вряд ли выборы в указанных громадах состоятся весной 2021-го. Исключением могут стать именно политические громады – такие, как Северодонецкая и Лисичанская в Луганской области. Но вероятность этого невысока".

Безопасность выборов на Донбассе

Большая ясность относительно возможности проведения выборов в 18 громадах Луганской и Донецкой областей будет после 15 января. На это обращает внимание аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко.

"Именно тогда будет понятна позиция военно-гражданских администраций относительно безопасностной составляющей, – поясняет она. – Предыдущие решения о невозможности выборов, исходя из соображений безопасности, вызвали непонимание и критику. Народные депутаты поднимали эти вопросы. Теперь поднимает и ЦИК".

По словам Юлии Тищенко, местные выборы будут означать для 18 громад и определенные управленческие изменения, ведь сейчас ими управляют назначенные из Киева военно-гражданские администрации.

"Речь идет и об улучшении ситуации с безопасностью в результате "режима прекращения огня", о чём говорят в правительстве. Хотя ситуация остается непростой, – подчеркивает аналитик. – Я бы не связывала вероятные весенние выборы на подконтрольных территориях с возможностью выборов в ОРДЛО. Это разные безопасностные и правовые режимы".

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время интервью немецкому изданию Internationale Politik рассказал об отношениях нашей страны с Российской Федерацией, а также о принципах, которыми Украина руководствуется во время регламентации ситуации на Донбассе и деоккупации Крыма.

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