Медведчук назвал истинную причину отмены выборов в 18 объединенных громадах Донбасса

Президент Владимир Зеленский и его окружение "идут на сознательное уничтожение демократии ради того, чтобы остаться у власти". Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, комментируя решение ЦИК отменить выборы в 18 объединенных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей.

Политик напомнил, что ЦИК отменила выборы на Донбассе, прикрываясь невозможностью обеспечить безопасность граждан.

"Реальная же причина заключается в том, что Зеленский и его окружение понимают: они с треском проиграли бы выборы в этих громадах. Чтобы не демонстрировать всей стране запредельный уровень разочарования во власти жителей Донецкой и Луганской областей, Зеленский и его окружение пошли на беспрецедентный шаг ‒ лишение граждан Украины их неотъемлемого конституционного права избирать и быть избранными. Решением Центральной избирательной комиссии такого права были лишены 500 тыс. человек", – считает Виктор Медведчук.

Парламентарий указал на то, что это решение отметили и в Комитете избирателей Украины, заявив, что в 2015 году действительно в некоторых населенных пунктах, расположенных вдоль линии разграничения, местные выборы не назначались и не проводились, основанием для этого была часть пятая раздела XV Закона Украины "О местных выборах". Однако этот закон утратил силу, а Избирательный кодекс Украины подобной нормы, предусматривающей непроведение выборов по мотивам возможной их опасности, не содержит.

Медведчук также акцентировал внимание на том, что председатель Луганского областного отделения Комитета избирателей Украины Алексей Светиков отметил: у ЦИК нет законных оснований для неназначения первых выборов местных советов.

Помимо этого, подчеркнул парламентарий, на всех избирательных участках, расположенных на подконтрольной территории, в прошлом году трижды проводилось голосование: два раза во время выборов президента Украины и один раз во время выборов народных депутатов. И никакие "соображения безопасности", подчеркнул политик, этому не мешали. Более того, вывод Донецкой областной военно-гражданской администрации, сделанный в 2019 году, полностью противоречит ее же выводам в 2020-м.

"Зеленский и его окружение, пришедшие к власти в результате демократических выборов, сегодня идут на сознательное уничтожение демократии. И все ради того, чтобы остаться у власти. Особый цинизм Зеленского и его окружения заключается в том, что оправданием для незаконной отмены выборов становится отсутствие безопасности. Однако власть не в состоянии обеспечить безопасность не только в Донецкой и Луганской областях, но и в Харькове, где расправляются с инакомыслящими, и на Волыни, где захватывают заложников, и в Полтавской области, где происходят взрывы гранат, и в Киеве, где минируют бизнес-центры и офисы политических партий", – подчеркнул Медведчук.

Народный депутат убежден, что данное решение ЦИК открывает дорогу к отмене местных выборов в любой области, районе, городе или селе.

"В действиях руководителей Луганской и Донецкой областных военно-гражданских администраций, инициировавших отмену местных выборов как "нецелесообразных", а также в действиях членов ЦИК, которые проголосовали за такое незаконное, антиконституционное решение, покрывая это преступление против украинского народа, имеют место признаки ряда составов уголовных преступлений. Все указанные лица должны быть привлечены к уголовной ответственности за ограничение конституционных прав граждан Украины", – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее мы сообщали, что большинство украинцев согласны с Медведчуком, что власть превратила Украину в колонию Запада.

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