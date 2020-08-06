Большинство украинцев согласны с Медведчуком, что власть превратила Украину в колонию Запада, – Потемкин

Большинство украинцев считают, что Украина утратила свою независимость и постепенно превращается в колонию и резервацию Запада. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал общественный деятель Александр Потемкин.

По его словам, мнение украинцев является достойным ответом так называемым соросятам у власти.

"70% украинцев по последнему опросу сказали, что мы потеряли свою независимость, мы стали колонией. А хотим ли мы, украинцы, жить в Украине, как в колонии? У нас уже начали отбирать землю, у нас начали отбирать медицину. А потом точно также, как американским индейцам – вот вам казино. Хотим ли мы жить нищими, больными в резервациях в своей стране", - заявил Потемкин.

При этом, добавил, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук неоднократно требовал от президента Зеленского прекратить губительную политику утраты суверенитета и превращения страны в бесправную колонию.

"Замечательный вопрос, который задал Виктор Медведчук Зеленскому в своем открытом письме, – а с кем вы: с украинским народом или с олигархами и МВФ? Вот этот вопрос, на сегодняшний день очень важен, - считает Потемкин. - Мы не должны искать выгоду на Востоке или на Западе – мы должны искать выгоду внутри себя. У нас очень большая страна. Адвокат Трампа сказал, что за последние пять лет из Украины вывели из страны 100 миллиардов долларов. А сейчас стоим на коленях просим несколько миллиардов кредитов, отдавая последние крохи суверенитета".

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что Украина находится под внешним управлением.

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