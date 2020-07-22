Ляшко объяснил, почему отказался от кресла мэра Киева

Фото: МОЗ Украины

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сам решил отказаться от внутрипартийной борьбы за кресло мэра Киева. Об этом он рассказал журналистам издания "Украинская правда". Решение чиновник принял еще до праймериз "Слуги народа". Именно поэтому его кандидатуры и не было среди перечня претендентов.

Отказаться от местных выборов Виктор Ляшко решил, прежде всего, чтобы остаться на должности главного санитарного врача.

"Эпидемиологическая ситуация, которую мы видим сейчас в стране, заставила меня остаться на этой должности. Да, я считаю себя экспертом и профессионалом в данной сфере. Для меня задача номер один сейчас - восстановить в Украине систему противоэпидемической защиты. Человек, по моему мнению, должен оставаться там и на той должности, где он работает максимально эффективно и приносит максимальную пользу", - говорит Ляшко.

При этом главный санитарный врач уверяет, что это было исключительно его решение и никто извне на него не повлиял.

А вот кто изначально предложил ему попробовать свои силы на выборах мэра Киева, Виктор Ляшко говорить отказался. Как и не ответил, поступало ли подобное предложение с Банковой - с Офиса президента.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что победила на партийных праймериз и будет баллотироваться в мэры Киева от "Слуги народа" - Ирина Верещук. Однако ее коллега по партии Александр Дубинский, проигравший Верещук на предварительном отборе, не верит в ее победу на самих местных выборах. Они, к слову, состоятся в Украине 25 октября.

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