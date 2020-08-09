Лукашенко стал президентом Беларуси в шестой раз, - экзитпол

Действующий с 1994 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко лидирует как кандидат в рамках выборов нового главы государства. Об этом сообщают все социологические службы экзитполов, передает "24 канал".

Так, согласно результатам, полученным при опросе на выходе из избирательных участков, рейтинг политических конкурентов выглядит приблизительно так:

Александр Лукашенко - 79,7%,

Светлана Тихановська - 6,8%,

Анна Канопацька - 2,3%,

Андрей Дмитриев - 1,1%,

Сергей Черечень - 0,9%,

против всех - 9,2%

Таким образом Лукашенко в очередной раз становится абсолютным лидером схватки среди своих конкурентов, что, впрочем, вызывает большие сомнения в оппозиционных кругах Беларуси, а также международном обществе.

Отметим, что единственный кандидат от оппозиционных сил стала Светлана Тихановская, после того как ее супруга отправили в тюрьму, и он перестал быть участником предвыборной гонки. Ранее Тихановская занималась домохозяйством.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще один несостоявшийся кандидат от оппозиции, политический беглец Валерий Цепкало обратился ко всем западным лидерам с просьбой обеспечить независимое наблюдение за президентскими выборами в Беларуси, чтобы результат не был фальсифицирован.









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