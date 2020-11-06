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Главная Новости Политика выборы 22-го ноября у жителей Днепра будет шанс выбрать вектор развития города на ближайшие пять лет
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22-го ноября у жителей Днепра будет шанс выбрать вектор развития города на ближайшие пять лет

Во второй тур мэрских выборов в Днепре прошли Борис Филатов и Загид Краснов

сегодня, 15:50
Автор:

Владимир Лавский

Центральная избирательная комиссия определилась с датами проведения вторых туров голосования за кандидатов на пост городского головы в 15-ти городах Украины.  В Днепропетровской области — это Днепр и Кривой Рог.  

22-го ноября у жителей Днепра будет шанс выбрать вектор развития города на ближайшие пять лет

Действующий мэр Днепра Борис Филатов не смог добыть победу в первом туре. Чем больше данных поступало от избирательных комиссий, тем яснее становилось, что ни о какой безоговорочной победе речи не идет. Более того, если верить данным ЦИК, нет у него и подавляющей поддержки горожан. Если процент поддержавших его кандидатуру перевести в абсолютные цифры и учесть явку в первом туре, то выйдет, что на самом деле видеть его мэром еще 5 лет хотят всего 10% горожан. Напомним, в первом туре Филатов набрал 43,5% голосов.

Соперником Филатова, как и ожидалось, будет Загид Краснов, у которого 13.6% голосов избирателей. На этих выборах его партия показала великолепный результат  — без поддержки "из центра" и финансирования из олигархических кошельков "Громадская сила" из городской превратилась в региональную политсилу, представленную не только в Днепропетровском облсовете, а и в советах многих населенных пунктов области, в том числе Павлограда, Никополя, Подгороднего , Новоалександровки. 

Итак, 22 ноября у жителей Днепра будет возможность  решить, каким путем будет идти город  ближайшие 5 лет.   Будет ли это пятилетка  развития и возможностей, либо еще 5 лет разворовывания бюджета, сворачивания конкуренции, упадка, хамства и неуважения.

Как ранее сообщали "Комментарии", Загид Краснов сообщил об очередной провокации со стороны оппонентов. 




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Источник: https://cvk.gov.ua/novini/vstanovleni-rezultati-viboriv-deputativ-585-mistsevih-rad-ta-687-silskih-selishhnih-miskih-goliv.html
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