11 уголовных дел за день - итоги местных выборов

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Кириєнко Анна
Вчера в 11 городах Украины прошел второй тур выборов местной власти. За этот день в полицию поступило 407 сообщений о нарушении избирательного процесса. По 11 из них правоохранители открыли уголовное дело. Данную информацию подтверждают на официальном сайте Национальной полиции.
Фото: RT
Наблюдателями было зафиксировано фальсификацию и похищения избирательных бюллетеней, подкуп избирателей, нарушение тайны голосования, подделку документов и мелкое хулиганство. В некоторых областях на избирательных участках не хватало урн и кабинок для голосования.
Больше всего сообщений о нарушениях было зафиксировано в Днепропетровской области. К тому же, в Днепре было замечено агитацию за действующего мэра города. На одном из участков в Амур-Нижнеднепровском районе исчезла печать избирательной комиссии.
Напомним, местную власть выбирали во Львове, Николаеве, Днепре, Ровно, Ужгороде, Черкассах, Бердянске, Славянске, Дрогобыче, Полтаве и Никополе.
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