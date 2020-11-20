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Будут ли выборы на Донбассе - Кравчук

По словам председателя ТКГ Леонида Кравчука, выборы и власть на Востоке необходимы для развития оккупированных территорий

сегодня, 08:10
Автор:

Кириєнко Анна

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук рассказал, возможны ли выборы 2021 на оккупированных территориях. Информацию он предоставил Громадскому телевидению.

Будут ли выборы на Донбассе - Кравчук

Фото: Факти

По словам политика, большинство экспертов, деятелей и обычных людей считают, что на оккупированных территориях невозможно организовать независимые и честные выборы. Зато если выборы и состоятся, то у власти окажутся боевики, что является прямой угрозой и для восточных территорий, и для Украины в целом.

Но сам Кравчук заявляет, что власть на Востоке может положительно повлиять на восстановление экономики и других структур. Поэтому крайне необходимо провести выборы. К тому же он напоминает, что без власти невозможно будет реализовать план установления нормальной жизни на Донбассе и введение свободной экономической зоны.

Кравчук считает, что к власти должны прийти не люди из Киева, а местные, которым болит вопрос развития оккупированных территорий.

Политик заверил, что разработка плана честных выборов и сам план развития восточных территорий ежедневно дорабатывается. Он не идеален, но сделает значительные шаги вперед к лучшему будущему Востока.

По словам политика, в Верховной Раде уже рассматривается три закона, которые могут значительно улучшить ситуацию как с выборами, так и с развитием оккупированных территорий.

Напомним, что выборы в Донбассе планируются на 31 марта следующего года.

Сайт "Комментарии" также советует прочитать мнение эксперта, почему Украина не собирается улучшать ситуацию на пунктах пропуска.



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Источник: https://hromadske.ua/posts/zelenskij-ne-perehodit-zhodnih-chervonih-linij-u-pitannyah-donbasu-intervyu-z-leonidom-kravchukom
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