Будут ли выборы на Донбассе - Кравчук

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук рассказал, возможны ли выборы 2021 на оккупированных территориях. Информацию он предоставил Громадскому телевидению.



Фото: Факти

По словам политика, большинство экспертов, деятелей и обычных людей считают, что на оккупированных территориях невозможно организовать независимые и честные выборы. Зато если выборы и состоятся, то у власти окажутся боевики, что является прямой угрозой и для восточных территорий, и для Украины в целом.



Но сам Кравчук заявляет, что власть на Востоке может положительно повлиять на восстановление экономики и других структур. Поэтому крайне необходимо провести выборы. К тому же он напоминает, что без власти невозможно будет реализовать план установления нормальной жизни на Донбассе и введение свободной экономической зоны.



Кравчук считает, что к власти должны прийти не люди из Киева, а местные, которым болит вопрос развития оккупированных территорий.



Политик заверил, что разработка плана честных выборов и сам план развития восточных территорий ежедневно дорабатывается. Он не идеален, но сделает значительные шаги вперед к лучшему будущему Востока.



По словам политика, в Верховной Раде уже рассматривается три закона, которые могут значительно улучшить ситуацию как с выборами, так и с развитием оккупированных территорий.

Напомним, что выборы в Донбассе планируются на 31 марта следующего года.



Сайт "Комментарии" также советует прочитать мнение эксперта, почему Украина не собирается улучшать ситуацию на пунктах пропуска.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!