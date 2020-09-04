“Коммунальщик” Кличко и эпатаж в духе “95 квартала”: чем удивит избирательный процесс-2020

Завтра, 5 сентября, официально стартует избирательный процесс местных выборов, назначенных на 25 октября. Агитационные мероприятия уже вовсю идут, но теперь их будет еще больше. Какие самые странные "креативы" мы уже увидели, кто и как может отличиться в дальнейшем, а также какие методы агитации в этот раз могут сработать - на эти и многие другие вопросы в нашем эксклюзиве ответили эксперты.



Копилка абсурда

Отношение к этим местным выборам куда серьезнее, чем обычно, отмечает аналитик, политтехнолог Александр Кочетков. Ведь ожидается, что итоги этих выборов окажутся куда хуже для власти, чем парламентские летом 2019-го. Поэтому они могут стать отправной точкой для попыток переформатирования Верховной Рады или ее досрочных перевыборов.

24tv.ua

"Но абсурда при всей серьезности хватает, – говорит Александр Кочетков. – Для меня таковым стало даже не выдвижение Олега Филимонова в Одессе (это как раз эпатаж в духе "95 квартала"), а выдвижение Сергея Рыженко от "Слуг" в Днепре. Он является действующим депутатом областного совета от "Европейской солидарности". То есть, для электората Петра Порошенко он уже стал чужим, а для электората Владимира Зеленского еще не стал своим. Кто за него должен голосовать – загадка. Но кто-то, конечно, проголосует".

По мнению аналитика, особого креатива на этих выборах не предвидится.

"Главный месседж: профессионалы должны сменить дилетантов. Причем Виталий Кличко позиционируется именно профессионалом-коммунальщиком, что ложится в копилку абсурда, – подчеркивает Александр Кочетков. – В итоге выборов вместо гармоничного взаимодействия местного самоуправления и центральной власти мы рискуем получить очаги противостояния. И СБУ продолжит вместо борьбы с вражеской агентурой войну с мэрами, расследуя закупки мусорных баков и подобную мелочевку".

Украинская "Мери Поппинс"

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что особо никто на этих выборах креативить не собирается.

"Как и в прошлом году, не сработает запугивание избирателя типа: или я, или Путин. Из того, что я вижу сейчас, по крайней мере, по Киеву, наиболее удачные бордовые кампании у Ирины Верещук и Андрея Пальчевского. Там - классика: узнаваемость лица, короткий слоган без всяких хитростей. У Верещук еще и плюс, что она заходит на каком-то позитиве, как "Слуга Народа" год назад, – отмечает эксперт. – Наиболее неудачные кампании – у Попова (там взяли и слепили всё в одну кучу: и каштана лист, и фото крайне неудачное - в одном цвете, а цвет рекламы - в другом). Мне не очень понятен посыл партии "Пропозиція". Он какой-то сложный, обезличенный. До массового избирателя может не дойти".

Историю со слитыми в сеть съемками ролика кандидата в мэры от СН Верещук, "летающей" над Киевом а-ля Мери Поппинс, Борис Тизенгаузен называет хорошим ходом. По его словам, сама подготовка ролика уже подогрела интерес к тому, что же там будет на самом деле.

"Кличко избирательную кампанию начал давно – с того момента, как стал мэром, – говорит политтехнолог. – Он может сколько угодно вешать на борды разные слоганы и имиджи. Но его избиратель может пощупать руками – что он сделал или не сделал. Скорее всего, от действующего мэра будет стандартный посыл – его лицо и отсылка к каким-то конкретно сделанным вещами. Он уже в соцрекламе это повторял: суди не по словам, а по делам".

Эксперт напоминает, что официальная кампания еще не стартовала, а потому многие могут припрятать интересные ходы. Но, подчеркивает он, есть партии, которых только неимоверный креатив и сможет спасти. Это, к примеру, касается "Голоса", стремительно теряющего рейтинг по всей стране.

Шоу от Кличко и ролик Верещук

"По методам агитации идем плюс-минус в канве местных выборов 2015 года – визуалка, ТВ, личные встречи, его величество "сетка" на местах, – отмечает эксперт Украинского института политики (УИП) Руслан Бизяев. – Никаких новых технологий я пока не увидел. Разве что после 2019 года все ломанулись в соцсети, при этом пытаясь не создать что-то новое, а скопировать старое".

Удивлять, по мнению эксперта УИП, будут, прежде всего, стараться те, у кого процент не позволяет зайти в местные советы. Им придется ярко и доказательно демонстрировать свои конкурентные преимущества.

"Стандартный набор фраз в стиле "мы новые, мы люди дела" – не сработает. Слишком большая конкуренция – и между национальными, и между местными проектами", – поясняет Руслан Бизяев.

Из запомнившихся агитационных моментов он называет шоу от Кличко с рекордным флагштоком и флагом, а также вчерашнюю съемку ролика Верещук, которая вызвала бурную реакцию в Сети.

"Все остальные пока особой креативностью не отличались. Но не будем забывать, что кампания только стартует. Так что впереди нас ждут и заплывы, и забеги и попытки своими руками построить 9-этажный дом, а то и раздача средств противодействия коронавирусу", – прогнозирует эксперт.

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