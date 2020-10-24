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Главная Новости Политика выборы Киевляне могут не дать власти отменить второй тур, выбрав мэра уже в первом, - эксперт
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Киевляне могут не дать власти отменить второй тур, выбрав мэра уже в первом, - эксперт

По мнению экспертов, киевляне могут сорвать планы власти, если выберут мэра в первом туре

сегодня, 17:58
Автор:

Павел Зинченко

Чтобы воспрепятствовать плану "Слуг народа" об отмене второго тура выборов в Киеве, необходимо выбрать нового мэра уже в первом. Об этом сообщило KV со ссылкой на страницу политолога Алексея Голобуцкого в Facebook.

Киевляне могут не дать власти отменить второй тур, выбрав мэра уже в первом, - эксперт

Киевляне могут сорвать планы власти

"Чтобы сорвать план "Б" "слуг" об отмене второго тура в Киеве,   необходимо проголосувты за мэра в первом. Столкнувшись с негативом вокруг проекта постановления Совета об отмене второго тура выборов, "слуги" заявили, что не станут ее поддерживать. А на самом деле только сделали вид, шо дали заднюю — постановление до сих пор не отозвано и находится в подвешенном состоянии на сайте парламента", — отмечает Голобуцкий.

По мнению политолога, "Слуги народа" не отказались от идеи отменить второй тур выборов мэра Киева, таким образом "подвесив" должность городского головы и назначив своего председателя КГГА, по факту будет управлять городом.

"План "Б" они себе оставили, и это не удивительно ... Вероятный второй тур выборов оставляет пространство для маневров и спекуляций. И для назначения Верещук главой КГГА в условиях, если постановление будет принято и Кличко" подвесят ", — отмечает Голобуцкий.

По словам Алексея Голобуцкого, "Слуги народа" неоднократно демонстрировали умение взять паузу, а затем принять непопулярный закон или постановление. Вряд этот раз будет иначе. Разве что голосование киевлян сделает второй тур ненужным.

Как сообщало издание "Комментарии", Кличко проиграет мэрские выборы в Киеве.


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