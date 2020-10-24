Киевляне могут не дать власти отменить второй тур, выбрав мэра уже в первом, - эксперт

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Павел Зинченко
Чтобы воспрепятствовать плану "Слуг народа" об отмене второго тура выборов в Киеве, необходимо выбрать нового мэра уже в первом. Об этом сообщило KV со ссылкой на страницу политолога Алексея Голобуцкого в Facebook.
Киевляне могут сорвать планы власти
По мнению политолога, "Слуги народа" не отказались от идеи отменить второй тур выборов мэра Киева, таким образом "подвесив" должность городского головы и назначив своего председателя КГГА, по факту будет управлять городом.
По словам Алексея Голобуцкого, "Слуги народа" неоднократно демонстрировали умение взять паузу, а затем принять непопулярный закон или постановление. Вряд этот раз будет иначе. Разве что голосование киевлян сделает второй тур ненужным.
Как сообщало издание "Комментарии", Кличко проиграет мэрские выборы в Киеве.
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