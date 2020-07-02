Кернес признался, пойдёт ли снова в мэры Харькова

Фото: ТАСС, Константин Чергинский

Геннадий Кернес собирается в третий раз баллотироваться в мэры Харькова. Также в горсовет нынешний городской голова попытается провести свою партию "Блок Кернеса - успешный Харьков". Об этом он рассказал журналистам "Радио Свобода".

Геннадий Кернес, похоже, не собирается покидать насиженное место и уступать кому-либо мэрское кресло в Харькове. Он готов снова вступить в борьбу за него на местных выборах этой осенью.

"Да, я пойду на выборы мэра города", - четко ответил Кернес на вопрос о том, собирается ли баллотироваться вновь.

При этом он не собирается сотрудничать с какой-либо существующей ныне партией, а поведет в харьковский горсовет свою собственную политсилу.

"На местные выборы я поведу "Блок Кернеса - успешный Харьков", - рассказал мэр города.

При этом идти в большую всеукраинскую политику он пока не собирается, хотя в прошлом году и попал в список партии, которая называлась "Оппозиционный блок", которая в парламент не прошла.

"У меня политических амбиций не было и в прошлом году. Даже если бы партия преодолела барьер и попала бы в Раду, я бы в нардепы все равно не пошел бы. Вероятно, отказался бы. Я сразу говорил, что не пойду. Почему же был в списке партии тогда? Ну, это такая была стратегия у нашей команды", - рассказал Геннадий Кернес.

Выборы в местные советы в Украине должны состояться 25 октября. Ранее "Комментарии" рассказывали, кого в "Слуге народа" считают основными претендентами на место мэра Киева.





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