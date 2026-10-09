Кандидаты в президенты уже на "низком старте": когда в Украине могут состояться выборы

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Кречмаровская Наталия
В России заговорили о необходимости провести выборы в Украине. На первый взгляд это кажется невозможным, ведь боевые действия, обстрелы, ситуация с безопасностью и т.д. Однако эксперты отмечают, что варианты возможны.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Политтехнолог Олег Постернак отметил, что нет информации о формате перемирия.
По его словам, если Россия согласится на один из этих трех кейсов, это будет один вариант. Тогда о прекращении огня и об ограничении военного положения никто не говорит.
По его словам, Украина живет в состоянии скрытой избирательной кампании. И, отметил, основные игроки на "низком старте".
Среди них эксперт называет:
нардепа Алексея Гончаренко — он массово открывает свои центры и заряжает информационное пространство инициативами о мире,
народная депутат Юлия Тимошенко — давала инструкции региональным организациям формировать команды для возможного ре старта избирательной кампании,
в штабе Петра Порошенко интенсивно определяют позиционирование относительно Зеленского, войны и тому подобное для более активной критики,
экс-главком Залужный — продолжает формировать свою команду даже за пределами Украины,
экс-министр Михаил Федоров – продолжает разные коммьюнити, дает интервью, однако уже с менее громкими заявлениями.
Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько украинцев действительно хотят, чтобы выборы состоялись во время войны.