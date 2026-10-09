Кандидаты в президенты уже на "низком старте": когда в Украине могут состояться выборы

В России заговорили о необходимости провести выборы в Украине. На первый взгляд это кажется невозможным, ведь боевые действия, обстрелы, ситуация с безопасностью и т.д. Однако эксперты отмечают, что варианты возможны.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политтехнолог Олег Постернак отметил, что нет информации о формате перемирия.

"Если это будет энергетическое, морское или продовольственное перемирие, сейчас есть инициативы четырех стран. США координируют вопросы по энергетическому перемирию, ведь оно им выгодно, чтобы Украина не била по НПЗ России. А Египет и Турция координируют вопросы черноморского зернового перемирия, потому что это будет выгодно для части африканских стран, которая будет включать в себя африканские страны". продовольственное перемирие, и инфраструктурное инфраструктурное перемирие. То есть перед нами три кейса”, — объяснил эксперт.

По его словам, если Россия согласится на один из этих трех кейсов, это будет один вариант. Тогда о прекращении огня и об ограничении военного положения никто не говорит.

"Если речь идет о значительно более широком, например, полном прекращении огня по дальнобойным ударам, прекращении огня по военно-морским путям и ограниченном перемирии, на участках фронта, локальных каких-то перемирий вокруг объектов возле ЗАЭС, возможно в Харьковской области или Запорожской. В таких случаях история о выборах".

По его словам, Украина живет в состоянии скрытой избирательной кампании. И, отметил, основные игроки на "низком старте".

Среди них эксперт называет:

нардепа Алексея Гончаренко — он массово открывает свои центры и заряжает информационное пространство инициативами о мире,

народная депутат Юлия Тимошенко — давала инструкции региональным организациям формировать команды для возможного ре старта избирательной кампании,

в штабе Петра Порошенко интенсивно определяют позиционирование относительно Зеленского, войны и тому подобное для более активной критики,

экс-главком Залужный — продолжает формировать свою команду даже за пределами Украины,

экс-министр Михаил Федоров – продолжает разные коммьюнити, дает интервью, однако уже с менее громкими заявлениями.

"Поэтому мы живем в таких условиях скрытой избирательной кампании, что собственно не удивительно", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько украинцев действительно хотят, чтобы выборы состоялись во время войны.



