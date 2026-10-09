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Кандидати в президенти вже на “низькому старті”: коли в Україні можуть відбутися вибори

Політтехнолог Постернак розповів, за яких умов можливе проведення виборів в Україні та хто з кандидатів у президенти уже на “низькому старті”

9 жовтня 2026, 23:08
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Кречмаровская Наталия

У Росії заговорили про необхідність провести вибори в Україні. На перший погляд, це здається неможливим, адже бойові дії, обстріли, безпекова ситуація тощо. Однак експерти зазначають, що варіанти можливі. 

Кандидати в президенти вже на “низькому старті”: коли в Україні можуть відбутися вибори

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політтехнолог Олег Постернак зазначив, що немає інформації про формат перемир’я. 

“Якщо це буде енергетичне, морське чи продовольче перемир'я, зараз є ініціативи чотирьох країн. США координують питання по енергетичному перемир'ю, адже воно їм вигідно, щоб Україна не била по НПЗ Росії. А Єгипет і Туреччина координують питання чорноморського зернового перемир'я, бо це буде вигідно для частини африканських країн. Індія запропонувала більш ширшу ініціативу, яка включає і продовольче перемир'я, і інфраструктурні інфраструктурне перемир'я. Тобто перед нами три кейси”, — пояснив експерт.

За його словами, якщо Росія погодиться на один з цих трьох кейсів, то це буде один варіант. Тоді про припинення вогню і про обмеження воєнного стану ніхто не говорить.

“Якщо мова йде про значно ширше, наприклад, повне припинення вогню по далекобійних ударах, припинення вогню по воєнно-морських шляхах і обмежене перемир'я, на ділянках фронту, локальні якісь перемир'я навколо об'єктів біля ЗАЕС, можливо в Харківській області чи Запорізькій. У таких випадках історія про вибори заграє новими фарбами”, — зазначив Постернак. 

За його словами, України живе в стані прихованої виборчої кампанії. І, зазначив, основні гравці на “низькому старті”. 

Серед них експерт називає: 

  • нардепа Олексія Гончаренка — він масово відкриває свої центри та “заряджає” інформаційний простір ініціативами про мир, 

  • народна депутатка Юлія Тимошенко — давала інструкції регіональним організаціям формувати команди для можливого ре старту виборчої кампанії, 

  • у штабі Петра Порошенка інтенсивно визначають позиціювання щодо Зеленського, війни тощо для більш активної критики, 

  • ексголовком Залужний — продовжує формувати свою команду навіть за межами України,  

  • ексміністр Михайло Федоров — продовжує різні ком'юніті, дає інтерв'ю, однак уже з менш гучними заявами.

“Тому ми живемо в таких умовах перехованої виборчої кампанії, що власне не дивно”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки українців насправді хочуть, щоб вибори відбулися під час війни.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=DqPvL5T2-KA
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