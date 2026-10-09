Кандидати в президенти вже на “низькому старті”: коли в Україні можуть відбутися вибори

У Росії заговорили про необхідність провести вибори в Україні. На перший погляд, це здається неможливим, адже бойові дії, обстріли, безпекова ситуація тощо. Однак експерти зазначають, що варіанти можливі.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політтехнолог Олег Постернак зазначив, що немає інформації про формат перемир’я.

“Якщо це буде енергетичне, морське чи продовольче перемир'я, зараз є ініціативи чотирьох країн. США координують питання по енергетичному перемир'ю, адже воно їм вигідно, щоб Україна не била по НПЗ Росії. А Єгипет і Туреччина координують питання чорноморського зернового перемир'я, бо це буде вигідно для частини африканських країн. Індія запропонувала більш ширшу ініціативу, яка включає і продовольче перемир'я, і інфраструктурні інфраструктурне перемир'я. Тобто перед нами три кейси”, — пояснив експерт.

За його словами, якщо Росія погодиться на один з цих трьох кейсів, то це буде один варіант. Тоді про припинення вогню і про обмеження воєнного стану ніхто не говорить.

“Якщо мова йде про значно ширше, наприклад, повне припинення вогню по далекобійних ударах, припинення вогню по воєнно-морських шляхах і обмежене перемир'я, на ділянках фронту, локальні якісь перемир'я навколо об'єктів біля ЗАЕС, можливо в Харківській області чи Запорізькій. У таких випадках історія про вибори заграє новими фарбами”, — зазначив Постернак.

За його словами, України живе в стані прихованої виборчої кампанії. І, зазначив, основні гравці на “низькому старті”.

Серед них експерт називає:

нардепа Олексія Гончаренка — він масово відкриває свої центри та “заряджає” інформаційний простір ініціативами про мир,

народна депутатка Юлія Тимошенко — давала інструкції регіональним організаціям формувати команди для можливого ре старту виборчої кампанії,

у штабі Петра Порошенка інтенсивно визначають позиціювання щодо Зеленського, війни тощо для більш активної критики,

ексголовком Залужний — продовжує формувати свою команду навіть за межами України,

ексміністр Михайло Федоров — продовжує різні ком'юніті, дає інтерв'ю, однак уже з менш гучними заявами.

“Тому ми живемо в таких умовах перехованої виборчої кампанії, що власне не дивно”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки українців насправді хочуть, щоб вибори відбулися під час війни.



