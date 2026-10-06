Вибори президента до завершення війни: які настрої українців приховують результати опитувань

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Кречмаровская Наталия
За даними опитування, проведеного КМІС, 71% опитаних виступають проти виборів під час війни, 24% — хочуть виборів у же зараз.
Вибори. Фото портал "Коментарі"
Політтехнолог Олег Постернак зазначив, що володіє різною соціологією і не дуже довіряє публічній соціології. Щодо виборів має дещо відмінні дані з інших центрів досліджень.
За його словами, проблема в інтерпретації цих цифр, як бажання проводити вибори напряму пов'язано з відчуттям миру. Адже, зазначив політтехнолог, це значить, що не буде бойових дій. Так це ув'язано у свідомості електорату.
Постернак пояснив, що Україна не живе в період активної там виборчої кампанії та поки це дозволяє нам встановити певну стійкість політичну. Але тим не менш, зрозуміло, що у війні на виснаження, з наростанням стресогенних факторів, очевидно, бажання громадян зробити когось винуватими у своїх серйозних побутових, енергетичних, фінансових, економічних проблемах буде зростати, підкреслив експерт.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли в Україні може стартувати виборча кампанія.