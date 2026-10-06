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Вибори президента до завершення війни: які настрої українців приховують результати опитувань

Політтехнолог Постернак розповів, скільки українців насправді хочуть виборів під час воєнного стану

6 жовтня 2026, 16:38
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Кречмаровская Наталия

За даними опитування, проведеного КМІС, 71% опитаних виступають проти виборів під час війни, 24% — хочуть виборів у же зараз. 

Вибори президента до завершення війни: які настрої українців приховують результати опитувань

Вибори. Фото портал "Коментарі"

Політтехнолог Олег Постернак зазначив, що володіє різною соціологією і не дуже довіряє публічній соціології. Щодо виборів має дещо відмінні дані з інших центрів досліджень. 

“І там до половини виборців хотіли б провести вибори в Україні під час війни. Навіть під час, а точніше не так, в умовах зменшення інтенсивності бойових дій і призупинення воєнного часу”, — розповів експерт.

За його словами, проблема в інтерпретації цих цифр, як бажання проводити вибори напряму пов'язано з відчуттям миру. Адже, зазначив політтехнолог, це значить, що не буде бойових дій. Так  це ув'язано у свідомості електорату. 

“Другий варіант, бажання виборів — це бажання змінити Зеленського. Тому зараз цю цифру намагаються представити іде змагання, скажімо так, в соціологічному товаристві, щоби правильно маніпулювати цими цифрами”, — зауважив політтехнолог. 

Постернак пояснив, що Україна не живе в період активної там виборчої кампанії та поки це дозволяє нам встановити певну стійкість політичну. Але тим не менш, зрозуміло, що у війні на виснаження, з наростанням стресогенних факторів, очевидно, бажання громадян зробити когось винуватими у своїх серйозних побутових, енергетичних, фінансових, економічних проблемах буде зростати, підкреслив експерт. 

“І в фокусі уваги буде президент, депутати, партія влади, влада вся в цілому, яка ще й потерпає від корупційних ризиків та викликів, і ще й знаходиться під серйозним дипломатичним тиском, наприклад, США. Тобто уявіть собі, що в таких умовах, електорат розуміє, що перспективи немає, образу майбутнього немає, немає відчуття безпеки, воно втрачене”, -  підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли в Україні може стартувати виборча кампанія.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=1vv-5jJqmXY
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