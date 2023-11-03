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У Зеленского рассказали, когда могут пройти выборы

Министр иностранных дел рассказал, когда могут пройти президентские выборы

сегодня, 19:57
Автор:
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Константин Куликов
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Президент Украины Владимир Зеленский "обдумывает и взвешивает" возможность проведения президентских выборов весной следующего года, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Об этом сообщают "Комментарии".

У Зеленского рассказали, когда могут пройти выборы

Дмитрий Кулеба

"Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины обдумывает и взвешивает разные плюсы и минусы", — сказал он на брифинге, передает Sky News.


Он добавил, что проведение выборов во время войны повлечет за собой "беспрецедентные" проблемы.

Напомним, что, по данным ряда СМИ, западные союзники требуют от руководства Украины проведения выборов — парламентских и президентских. Еще летом Владимир Зеленский и его окружение отвергало саму идею проведения выборов во время войны, поскольку, как было сказано, невозможно в условиях боевых действий организовать волеизъявление военных и беженцев. Кроме того, проведение выборов потребует трат, которые сейчас идут на финансирование боевых действий.

После заявлений западных политиков о готовности выделить средства на проведение выборов в Украине, Киев изменил тональность заявлений. Саму идею проведения выборов руководство Украины перестало отвергать, но подчеркивают необходимость соблюдения ряда условий. В частности, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук утверждает, что проведение голосования возможно, но необходимо соблюсти пять условий: обеспечить право военных, беженцев и жителей оккупированных территорий избирать и быть избранными. А также  гарантировать свободный доступ к медиа всем участникам избирательного процесса и не допустить их использование РФ для своей пропаганды.

Тем временем, Луческу подал в отставку: поражение от "Шахтера" стало последней каплей.

А Путин "похвалил" Орду за ее жестокость. Во время встречи с представителями Общественной палаты России Путин поделился своим антизападным прочтением истории РФ.  



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