Ирина Верещук на съезде партии "Слуга народа": "Мы и есть те перемены, которые ожидают люди"

Народный депутат Ирина Верещук, которая сегодня на съезде партии "Слуга народа" была представлена в качестве кандидата в мэры Киева, поблагодарила президента Владимира Зеленского за оказанное ей доверие и обратилась к соратникам с вдохновляющей речью. Об этом передает издание "Факты".

Так, политик отметила, что главный конкурент на этих выборах для нее - это действующий глава КГГА Виталий Кличко.

Ирина Верещук

"Мэр Киева чувствует себя достаточно уверенно. Он и его дорогие друзья думают, что деньги их спасут. Но они забыли, а возможно и никогда не знали, что голосуют не деньги — голосуют люди. Они думают, что сила — это деньги. А мы верим, что сила — это люди", - выступила Верещук.

Также она добавила, что главной особенностью, которая выгодно отличает команду "Слуга народа" от всех остальных кандидатов, - это поддержка главы государства.

"Мы не обещаем чуда, а обещаем ежедневный труд. Не кучей шумных слов, а тихим ежедневным трудом любите Украину. Мы любим свое государство, верим в президента и друг в друга. Вместе к победе!", - завершила свое послание Ирина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский также подбодрил членов партии и кандидатов на местных выборах трогательной речью.





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