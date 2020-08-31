"Они микробы и бактерии в здоровом организме": Зеленский рассказал о случайных людях в "Слуге народа"

Президент Воадимир Зеленский на сегодняшнем съезде партии "Слуга народа" в Киеве поприветствовал кандидатов в мэры региональных центров и напомнил, какая главная идея соединяет команду монобольшинства. Видео опубликовано на странице "Слуги народа" в Facebook.

По словам гаранта, народные депутаты от "Слуги народа" сделали большую часть работы, но впереди ждет еще больше дел.

Источник: 112 канал

"Это был яркий год, мы столько успели сделать и подвергались сильнейшему прессу. Вспомните, как вас называли: зелеными кнопочками, принтерами, тамадами и даже что-то упоминалось про фотографов. Все это не вспомнят следующие поколения", - заметил Зеленский.

Зато, как указал президент, они вспомнят, что именно монобольшинство в Раде приняло знаковые проекты, которые войдут в историю Украины. Так, именно благодаря "слугам" за минувший год была снята неприкосновенность с депутатов, принят закон об импичменте, упразднена мажоритарная система, возвращено право на распоряжение своей землей селянам и ряд других законопроектов в отношении медицины, культуры, экономики и местного самоуправления.

"Разумеется были и ошибки. Они всегда бывают, но ничего страшного, мы их исправляем. Действительно есть люди, которые забыли, для чего они сюда попали, но они микробы и бактерии в вашем здоровом организме. Радует, что их очень мало и они не смогут нам помешать на нашем пути к успеху", - заключил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об экспертной оценке годовой работы фракции "Слуга народа" в качестве монобольшинтсва в парламенте.









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