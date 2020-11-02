kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.11.2020

BTC/USD

13481.36

ETH/USD

385.52

LTC/USD

53.78

НБУ 02.11.2020

USD/UAH

28.75

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы Хаос перед выборами: в США проводят митинги и перекрывают дороги по всей стране
commentss НОВОСТИ Все новости

Хаос перед выборами: в США проводят митинги и перекрывают дороги по всей стране

Сторонники Трампа блокируют избирателей по всей стране, а оппонент обвиняет Трампа в неспособности сдерживать рост больных COVID-19

сегодня, 18:01
Автор:

Диденко Светлана

В США постепенно нарастает напряжение между избирателями.

Хаос перед выборами: в США проводят митинги и перекрывают дороги по всей стране

Фото: INDEPENDENT

Последний день предвыборной агитации трудно назвать спокойным. По стране покатилась волна протестов. Сторонники Дональда Трампа вышли на улицы Ньо Йорке и Нью-Джерси и начали перекрывать дороги, мосты и шоссе. Тогда как в Калифорнии избирателям заблокировали доступ к участкам.

В гонке за голос избирателя кандидат в президенты Джо Байден отправляется на митинги в Пенсильвании и Огайо, а действующий президент Дональд Трамп отправляется в "турне" в Северную Каролину, Пенсильванию, Висконсин и Мичиган.

Кандидат в президенты от Демократической партии обвиняет оппонента в его неспособности сдерживать распространение коронавируса, поскольку в большинстве штатов растет количество больных как раз накануне выборов. Ситуацию с COVID-19 он называет "непростительной".

"Наш президент не выполнил своей основной обязанности перед нацией: защитить нас. Это непростительно". — говорится в твиттере Байдена.

Трамп, в свою очередь заявляет, что после выборов уволит главного эксперта по инфекционным болезням США и публикует посты со своим известным призывом.

"... Нам нужны ВЫ, чтобы выйти и проголосовать! Вместе мы СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!" — отрывок из поста Трампа в твиттере.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что из-за коронавируса на выборах США досрочно проголосовали 80 млн граждан.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: INDEPENDENT
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ