Хаос перед выборами: в США проводят митинги и перекрывают дороги по всей стране

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Диденко Светлана
В США постепенно нарастает напряжение между избирателями.
Фото: INDEPENDENT
Последний день предвыборной агитации трудно назвать спокойным. По стране покатилась волна протестов. Сторонники Дональда Трампа вышли на улицы Ньо Йорке и Нью-Джерси и начали перекрывать дороги, мосты и шоссе. Тогда как в Калифорнии избирателям заблокировали доступ к участкам.
В гонке за голос избирателя кандидат в президенты Джо Байден отправляется на митинги в Пенсильвании и Огайо, а действующий президент Дональд Трамп отправляется в "турне" в Северную Каролину, Пенсильванию, Висконсин и Мичиган.
Кандидат в президенты от Демократической партии обвиняет оппонента в его неспособности сдерживать распространение коронавируса, поскольку в большинстве штатов растет количество больных как раз накануне выборов. Ситуацию с COVID-19 он называет "непростительной".
"Наш президент не выполнил своей основной обязанности перед нацией: защитить нас. Это непростительно". — говорится в твиттере Байдена.
Трамп, в свою очередь заявляет, что после выборов уволит главного эксперта по инфекционным болезням США и публикует посты со своим известным призывом.
Напомним, "Комментарии" сообщали, что из-за коронавируса на выборах США досрочно проголосовали 80 млн граждан.
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