В США на выборах досрочно проголосовали 80 миллионов граждан

Американские избиратели воспользовались правом проголосовать на выборах президента уже сегодня, пишет Голос Америки.

Фото: Голос Америки

Несмотря на то, что выборы президента США запланировано на 3 ноября, часть избирателей уже сделала свой выбор. На сегодня, 30 октября, более 82 млн граждан проголосовали путем личного голосования или голосования по почте. Об этом сообщает неправительственная организация United States Election Project при университете Флориды.

Эксперты связывают явление с тем, что в 2020-м большинство избирателей из-за пандемии коронавируса предпочли не идти в места массового скопления людей, а сделать свой выбор почте.

По предварительным оценкам экспертов, в этом году явка на выборах значительно превысит результаты 2016 года, когда участки посетили 138 млн американцев.

Чтобы получить поддержку избирателей, оба кандидата отправились в "турне" по регионам США. Так действующий президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден сейчас проводят многочисленные встречи с избирателями.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали на кого в Украине ждет отставка после выборов.

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