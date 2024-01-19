Есть решение всей власти: Стефанчук поставил точку в дискуссии о выборах во время войны

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Кравцев Сергей
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что все ветви украинской власти приняли решение, что выборов во время войны в стране не будет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление спикер парламента сделал в интервью "Укринформу".
Руслан Стефанчук. Фото: сайт Верховной Рады
Руслан Стефанчук отметил, Конституция Украины и законодательство мирного времени не предусматривают особенностей проведения выборов в условиях войны, а поэтому Киеву нужны были консультации с партнерами.
Он отметил, что обращался с этим вопросом к коллегам из парламентов других стран.
Глава Верховной Рады заявил, что одновременно необходимо обеспечить демократию в стране.
Парламентарий подчеркнул, что все ветви украинской власти приняли консенсусное решение о невозможности проведения выборов.
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Также издание "Комментарии" сообщало — выборы во время войны невозможны: о чем говорит решение нардепов и могут ли быть нюансы.
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Ігор
сегодня, 11:08
Росія вже оприлюднила свою концепцію воювати постійно. Це відповідає інтересам корумпованого юдейського правлячого класу в Україні. Узурпація влади відбулась Україна - всьо. Чернь буде воювати за свої ланцюги і вічні обмеження, верхівка буде користуватись привілеями феодалів. Юдеї тепер назавжди як у Палестині.