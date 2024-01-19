Есть решение всей власти: Стефанчук поставил точку в дискуссии о выборах во время войны

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что все ветви украинской власти приняли решение, что выборов во время войны в стране не будет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление спикер парламента сделал в интервью "Укринформу".

Руслан Стефанчук. Фото: сайт Верховной Рады

Руслан Стефанчук отметил, Конституция Украины и законодательство мирного времени не предусматривают особенностей проведения выборов в условиях войны, а поэтому Киеву нужны были консультации с партнерами.

Он отметил, что обращался с этим вопросом к коллегам из парламентов других стран.

"Было много обсуждений и на парламентском, и на правительственном уровнях, но принято решение, что в период военного положения выборы в Украине не будут проводиться. Я всегда говорил, что проведение выборов во время войны может рассорить украинское общество", — высказался Стефанчук.

Глава Верховной Рады заявил, что одновременно необходимо обеспечить демократию в стране.

Парламентарий подчеркнул, что все ветви украинской власти приняли консенсусное решение о невозможности проведения выборов.

"Также мы видим, что общество считает нецелесообразным проведение выборов во время войны", — подытожил Руслан Стефанчук.

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