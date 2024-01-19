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Есть решение всей власти: Стефанчук поставил точку в дискуссии о выборах во время войны

Руслан Стефанчук заявил, что выборов во время войны не будет, потому что они рассорят украинцев

сегодня, 10:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что все ветви украинской власти приняли решение, что выборов во время войны в стране не будет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление спикер парламента сделал в интервью "Укринформу".

Есть решение всей власти: Стефанчук поставил точку в дискуссии о выборах во время войны

Руслан Стефанчук. Фото: сайт Верховной Рады

Руслан Стефанчук отметил, Конституция Украины и законодательство мирного времени не предусматривают особенностей проведения выборов в условиях войны, а поэтому Киеву нужны были консультации с партнерами.

Он отметил, что обращался с этим вопросом к коллегам из парламентов других стран. 

"Было много обсуждений и на парламентском, и на правительственном уровнях, но принято решение, что в период военного положения выборы в Украине не будут проводиться. Я всегда говорил, что проведение выборов во время войны может рассорить украинское общество", — высказался Стефанчук.

Глава Верховной Рады заявил, что одновременно необходимо обеспечить демократию в стране. 

Парламентарий подчеркнул, что все ветви украинской власти приняли консенсусное решение о невозможности проведения выборов. 

"Также мы видим, что общество считает нецелесообразным проведение выборов во время войны", — подытожил Руслан Стефанчук.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему в Украине не прекращают говорить о выборах: есть ли шанс, что они состоятся во время войны. Эксперты во время эксклюзивного интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало — выборы во время войны невозможны: о чем говорит решение нардепов и могут ли быть нюансы.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3814558-ruslan-stefancuk-golova-verhovnoi-radi-ukraini.html
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сегодня, 11:08

Росія вже оприлюднила свою концепцію воювати постійно. Це відповідає інтересам корумпованого юдейського правлячого класу в Україні. Узурпація влади відбулась Україна - всьо. Чернь буде воювати за свої ланцюги і вічні обмеження, верхівка буде користуватись привілеями феодалів. Юдеї тепер назавжди як у Палестині.


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