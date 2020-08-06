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Экс-министр обороны Гриценко признался, пойдет ли на выборы снова

Анатолий Гриценко трижды баллотировался в президенты Украины и ни разу не выходил даже во второй тур

6 августа 2020, 08:31
Автор:

Виолетта Комаровская
Экс-министр обороны Гриценко признался, пойдет ли на выборы снова

Анатолий Гриценко. Фото: Джавахадзе Зураб/ТАСС

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко откровенно рассказал о своих политических амбициях. Трижды кандидат в президенты больше не собирается баллотироваться на выборах главы государства. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24". 

Анатолий Гриценко пытался пробиться на Банковую в 2010-м, 2014-м и 2019-м годах. Но каждый раз оказывался позади лидеров выборных гонок.  Например, в 2019-м году он был пятым, и собрал чуть менее 7% голосов избирателей. Больше предпринимать попыток выиграть эти гонки он не хочет.

"Скажу вам откровенно: у меня больше нет желания идти на выборы", - сказал Гриценко.

При этом он не отрицает, что партия "Гражданская позиция", которую он возглавляет, будет бороться и на местных выборах в октябре, и на внеочередных парламентских, если вдруг такие состоятся. Но сам он предпочитает остаться в стороне.

"Гражданская позиция на выборы пойдет. Вероятно, даже на президентские. Я буду поддерживать наших кандидатов. Но свою кандидатуру больше выдвигать не хочу", - подчеркнул политик. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в ЦИК заявили о первых возможных махинациях на местных выборах 2020. Их зафиксировали в Одесской области. 


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