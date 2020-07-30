Джентльмену улыбнулась удача: Олег Филимонов может стать кандидатом в мэры Одессы

Известный комик из передачи "Джентльмен-шоу" Олег Филимонов может быть выдвинут от партии "Слуга народа" в качестве кандидата в мэры Одессы. Об этом сообщила заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в своем интервью изданию УНН. Она считает, что это может быть очень креативная кампания.

"Он (Филимонов) рассматривается, как я понимаю. Является одним из кандидатов. Точно замерялись и другие кандидаты. Я думаю, что в таком случае это могла бы быть очень креативная кампания. Она была бы точно нестандартная", – сказала Кравчук.

Также политик подчеркнула, что "Слуга народа" выдвинет своих кандидатов на должности мэров областных центров на съезде, который запланирован на 21 августа.

Отметим, что кроме юмористической и бизнес-деятельности Олег Филимонов 20 лет преподавал в Одесском государственном университете имени Мечникова, заведовал кафедрой романо-германской филологии. Защитил докторскую диссертацию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Слуге народа" не верят, что смогут преодолеть барьер на местных выборах КГГА, создавая Виталию Кличко конкуренцию.







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