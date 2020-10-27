Доминирование местных элит и «слуги народа» — в каждом областном и районном совете: итоги местных выборов

Несмотря на то, что электоральные позиции на местных выборах были сильнее у региональных проектов, партии "Слуга Народа" удалось получить представительство во всех регионах и войти в местную власть. Это свидетельствует о положительном результате для партии власти. Такое мнение высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя итоги местных выборов в Украине.

"На этих выборах доминировали региональные политические проекты, это очевидно. Особенно на выборах мэров городов в областных центрах. По предварительным данным, только в одном областном центре победить может кандидат от парламентской партии — действующий мэр в Сумах. В других городах — это представители непарламентских партий. И некоторые победили в первом туре, как Кернес и мэр Мариуполя. В других городах состоится второй тур. Мэры обычно лидируют, хотя далеко не всем гарантирована победа. И есть несколько городов, где будет очень конкурентная борьба, например, Ужгород, Черновцы, Полтава, где, кстати, представители "Слуги Народа" выходят во второй тур. Что опровергает утверждение, будто у них там вообще ничего нет", — считает Фесенко.

Политолог подчеркнул, что "Слуга Народа" получила больший уровень поддержки избирателей, чем другие парламентские партии, и теперь в целом по стране будет наиболее широко представлена в местных органах власти. Ранее глава партии "Слуга Народа" Александр Корниенко озвучил данные параллельного подсчета голосов, согласно которым политическая сила занимает первое место по количеству полученных мест в областных и районных советах (20% и 17% соответственно).

Фесенко считает, что сила действующих мэров — в децентрализации и способности использовать ее возможности для улучшения собственного рейтинга.

"Почему партии местных интересов и местных элит доминировали на этих выборах? Думаю, главным победителем стала реформа децентрализации. Ведь действительно политический и экономический вес и мэров крупных городов, и большинства областных центров связан с достижениями децентрализации. Кто лучше воспользовался, кто смог конвертировать иногда даже в саморекламу, как один из мэров одного города на Днепре, — там это сработало", — объяснил политический эксперт.

По его мнению, на стороне местной власти было репутационное преимущество в контексте пандемии коронавируса. И она зарабатывала политические очки, критикуя введение центральной властью карантина. Несмотря на то, что эти ограничения необходимы.

"В противостоянии вокруг темы карантина и карантинных ограничений мэры и местные партии были в более привлекательной ситуации. Они защищали свой бизнес и в прямом, и в переносном смысле, местные интересы, и критиковали центральную власть за ограничения, хотя они и были необходимы в условиях эпидемии", — сказал Фесенко.

Кроме того, политолог признал, что выборы прошли достаточно демократично и не стали, как прогнозировалось, самыми грязными в истории страны.

"Вспомните, еще месяц-два назад, когда начиналась избирательная кампания, прогнозировали, что это будут самые грязные выборы в нашей истории. И что? Выборы были достаточно напряженные, с определенными проблемными ситуациями по отдельным регионам, иногда приходилось вмешиваться ЦИК, менять городские комиссии в Одессе и в Ивано-Франковске. МВД раскрывало сетки по отдельным регионам. Была проблема двойников, в той же Одессе. Но говорить, что эта кампания — самая грязная в истории, на мой взгляд, нет оснований. Выборы прошли достаточно нормально. Напряженно, достаточно конкурентно, но вполне спокойно", — отметил Фесенко.

Как ранее сообщали "Комментарии", эксперты дали прогноз, какие союзы стоит ждать в городах Украины после местных выборов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!