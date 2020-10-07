Давид Сакварелидзе призвал поддержать Ляшко на 208 округе

Бывший заместитель генерального прокурора Украины и прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе поддержал кандидатуру Олега Ляшко, который баллотируется на местные выборы на 208 округе в Черниговской области. Соответствующий пост Сакварелидзе написал на своей странице в Facebook.



По словам Сакварелидзе, его удивляет тот факт, что некоторые люди баллотируются в Верховную Раду и заявляют о желании изменить страну, и при этом не являются политиками. Он также считает, что многим нардепам так и не удалось стать политиками.

"Первый сигнал возвращения людей к профессиональным политикам будет на 208-м округе на перевыборах в Черниговской области, – отмечает Сакварелидзе. – У такого прожжённого политика, как Ляшко, нет альтернативы в Чернигове. Кому-то он нравится, а кому-то нет, но Олег Ляшко является профессиональным политиком. Черниговская область не имеет другой альтернативы, кроме такого политика, как Ляшко".

Давид Сакварелидзе назвал несколько причин, которые будут гарантировать победу Олегу Ляшко на округе. Среди них и разочарование новыми лицами в обществе, и амбиции Олега Ляшко. Бывший заместитель генпрокурора также обращает внимание на то, что Ляшко имеет собственную партию и амбиции идти в следующий парламент. Сакварелидзе уверен, что Олег Ляшко будет тратить больше времени на избирателя и сосредоточится на росте своих сил в будущем.

"Мы с Ляшко имели серьезные разногласия и конфликты. Но не забуду, как в 2008 году, когда россияне бомбили Грузию, и мы ждали реакции Украины – большинство украинских политиков в Раде решили молчать и не дразнить Россию резолюциями об оккупации. Ляшко же принял резолюцию в поддержку Грузии. Об этом не забыли. А когда мы встретились, я поблагодарил его за это", – написал Давид Сакварелидзе.

Напомним, ранее "Батькивщина" заявила о поддержке Ляшко, который будет баллотироваться в депутаты в Черниговской области.

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