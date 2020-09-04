«Батькивщина» заявила о поддержке Ляшко, который будет баллотироваться в депутаты в Черниговской области

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко будет баллотироваться в народные депутаты на 208 округе в Черниговской области. Такое решение приняли во время сегодняшнего съезда партии, который состоялся в городе Батурин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Олег Ляшко.

Перед делегатами съезда также выступил нардеп от партии "Батькивщина" Валентин Наливайченко. Политик поддержал такое решение "Радикальной партии" и заявил, что Олег Ляшко может стать достойным представителем региона в Верховной Раде.

"Я убежден, что у Северщины появится сильный защитник. Я убежден, что Олег Ляшко может и способен делать так, как он делает всю жизнь. Когда мы во время Революции достоинства ночью все боялись быть с людьми, мы вместе с добровольцами пошли защищать родину", – напомнил Наливайченко о том, как вместе с Ляшко участвовал в событиях Евромайдана.

В ответ Олег Ляшко попросил от всего съезда передать Юлии Тимошенко, которая сейчас проходит лечение от коронавируса, скорейшего выздоровления.

"Вы знаете, что сегодня Юлия Тимошенко переживает непростое время. Она болеет. Давайте от съезда передадим ей искренние поздравления и пожелания выздоровления. Чтобы этот боец, чтобы эта женщина, эта мама, эта украинка как можно скорее возвращалась в строй и чтобы мы вместе в парламенте защищали интересы Украины", – подчеркнул Ляшко.

Напомним, ранее политолог Олеся Яхно заявила, что если Олег Ляшко сможет попасть в Верховную Раду, это может сильно ударить по рейтингу президента Владимира Зеленского.

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