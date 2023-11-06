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Будут ли президентские выборы в 2024 году: что говорят народные депутаты

При каких условиях могут пройти президентские выборы в Украине в 2024 году.

сегодня, 10:00
Автор:
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Slava Kot
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Будут ли президентские выборы в 2024 году: что говорят народные депутаты

Будут ли президентские выборы в 2024 году. Фото из открытых источников

В начале ноября глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что президент Украины взвешивает все "за" и "против" относительно президентских выборов во время войны в 2024 году. Портал "Комментарии" собрал мнения народных депутатов о возможности проведения выборов президента. 


Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский согласился на проведение выборов.

"По моей информации Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение Офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года", — отметил Гончаренко.

По словам Гончаренко, Офис президента собирается объяснить такое решение требованиями Запада, однако народный депутат утверждает, что западные партнеры не ставили никаких условий относительно выборов.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что вопрос выборов закрыт, ведь в бюджете не заложены расходы на этот процесс. По словам Железняка, в бюджет ЦИК в 2019 году составил 4 млрд гривен.

"Все, интрига снята: расходы на выборы в следующем году не предусмотрены", – пишет Железняк в собственном Telegram-канале.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Пасичный заявил, что президентские и парламентские выборы невозможно провести во время военного положения.

"Конституционно мы не можем проводить выборы, нужно менять Конституцию, чтобы их провести в военное время. Единственный выход провести выборы – отменить военное положение", – подчеркнул народный депутат.

Напомним, что президентские выборы в Украине должны были состояться в марте 2024 года, однако в условиях военного положения этот процесс приостановлен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович опубликовал свою предвыборную программу, в которой готов не отвоевывать оккупированные территории.

Также "Комментарии" писали, реально ли провести выборы во время войны: о чем говорит мнение украинцев.



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