«Боишься сам – возьми Корбана», - Краснов предложил Филатову новый формат дебатов (ВИДЕО)

Лидер "Громадской силы" Загид Краснов в соцсетях выложил видео, в котором заявил, что если Борис Филатов боится выйти с ним на дебаты один на один, то может взять с собой Геннадия Корбана.

Краснов и Филатов являются главными оппонентами на предстоящих выборах мэра в Днепре, и 16 октября лидер партии "Громадська сила" официально вызвал действующего городского голову на дебаты. Однако, Филатов отмалчивается.

"Вы всё никак не решитесь дать ответ на мой вызов. Согласитесь, твердость и решительность — это не про вас. Вас пугает сама мысль, что в прямом эфире с сильным оппонентом вы будете выглядеть жалким и ничтожным. Хотя это и есть ваша сущность, — заявил Краснов. — Вам куда привычнее оскорблять, унижать и посылать в соцсетях женщин. Чьих-то матерей и жен. Вам привычнее назвать пенсионера старым бараном и послать туда же, куда и женщин. В вашем стиле – прятаться за спинами проплаченных журналистов, которые обливают грязью ваших оппонентов. А дебаты – это совсем другое. Тут нужно смотреть оппоненту в глаза. И держать удар", — заявил Краснов.

При этом Краснов пояснил, почему призывает прийти Филатова на дебаты именно в паре с Корбаном.

"Я могу сказать вам в лицо, кто вы есть. А вы не можете себе этого позволить. В этом и беда нашего города, что в Днепре мэр – марионетка и говорящая голова, которая ничего не решает. А все решает человек из "Амстердама" – Геннадий Корбан, — отметил Краснов. — Борис Альбертович, если вы боитесь выходить на дебаты один, то можете взять с собой того, кто вами руководит — Геннадия Корбана. Пусть вам подсказывает и стоит рядом. Может в этом случае у вас хватит смелости принять мой вызов. Я готов и к таким дебатам", — подытожил Краснов.





Как ранее сообщали "Комментарии", битва Краснова и Филатова за мэрское кресло в Днепре спровоцировала пари на миллион.

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