Битва Краснова и Филатова за мэрское кресло в Днепре спровоцировала пари на миллион

Язык
BTC/USD
10862.07
ETH/USD
349.15
LTC/USD
47.21
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.37
Станислав Молчанов
Лидер партии "Громадська сила" Загид Краснов вышел в лидеры предвыборной гонки в Днепре за кресло мэра. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, которое провел Центр общественного развития "Интер-акция" по заказу Института публичной политики и консалтинга "Инполит". На презентации результатов исследования в ИА "Интерфакс-Украина" руководитель "Инполита" Сергей Быков предложил коллегам пари на миллион.
В ходе опроса, который состоялся 2-4 октября, было опрошено 3 тысячи респондентов методом личного интервью face to face в городе Днепре. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.
Респондентам предлагали выбрать партию, за которую они готовы проголосовать на местных выборах, своего кандидата в мэры города, кому бы отдали предпочтение во втором круге мэрских выборов (если бы он понадобился). Также в списке вопросов надо было выбрать кандидата, за которого респондент бы не проголосовал никогда.
Среди горожан, которые уже определились со своим выбором, в разрезе политических партий лидирует "Громадська сила" — 24,1%. Далее следуют "Пропозиція" — 22,5%, "Слуга народа" — 12,3%, "Блок Вилкула "Украинская перспектива" — 8,7%, ОПЗЖ – 7,3, "Батьківщина" — 4,8%, "Европейская солидарность" — 3,5%.
Среди кандидатов в мэры на первом месте Загид Краснов – 32,1%. За ним идут: Борис Филатов – 30,3%, Сержей Рыженко – 10,1%, Александр Вилкул – 9,3%. У остальных кандидатов менее 4%.
Прогноз второго тура показывает, что во втором туре у Загида Краснова показатель 41,7%, У Бориса Филатова — 33,5. Еще 24,8% респондентов пока не определились.
Замер антирейтинга показал такие результаты (участник опроса могли назвать несколько фамилий): Борис Филатов – 51,7%, Александр Вилкул – 45,9%, Сергей Никитин – 20,3%. Загид Краснов и Мгер Куюмчян имеют по 10,3%.
Руководитель аналитического центра "Третий сектор", известный политолог Андрей Золотарев, заявил, что такие результаты вполне прогнозируемы:
Кроме того, Золотарев обратил внимание и на другой факт — в СМИ Днепра, которые получают деньги на пиар городской власти, развернулась целая кампания по дискредитации Краснова.
А вот руководитель "Инполита" Сергей Быков выступил с неожиданным заявлением. Он предложил всем социологическим группам, которые утверждают, что не Краснов и Филатов – лидеры предвыборной гонки, заключить пари на миллион гривен.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости