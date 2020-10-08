Битва Краснова и Филатова за мэрское кресло в Днепре спровоцировала пари на миллион

Лидер партии "Громадська сила" Загид Краснов вышел в лидеры предвыборной гонки в Днепре за кресло мэра. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, которое провел Центр общественного развития "Интер-акция" по заказу Института публичной политики и консалтинга "Инполит". На презентации результатов исследования в ИА "Интерфакс-Украина" руководитель "Инполита" Сергей Быков предложил коллегам пари на миллион.

В ходе опроса, который состоялся 2-4 октября, было опрошено 3 тысячи респондентов методом личного интервью face to face в городе Днепре. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Респондентам предлагали выбрать партию, за которую они готовы проголосовать на местных выборах, своего кандидата в мэры города, кому бы отдали предпочтение во втором круге мэрских выборов (если бы он понадобился). Также в списке вопросов надо было выбрать кандидата, за которого респондент бы не проголосовал никогда.

Среди горожан, которые уже определились со своим выбором, в разрезе политических партий лидирует "Громадська сила" — 24,1%. Далее следуют "Пропозиція" — 22,5%, "Слуга народа" — 12,3%, "Блок Вилкула "Украинская перспектива" — 8,7%, ОПЗЖ – 7,3, "Батьківщина" — 4,8%, "Европейская солидарность" — 3,5%.

Среди кандидатов в мэры на первом месте Загид Краснов – 32,1%. За ним идут: Борис Филатов – 30,3%, Сержей Рыженко – 10,1%, Александр Вилкул – 9,3%. У остальных кандидатов менее 4%.

Прогноз второго тура показывает, что во втором туре у Загида Краснова показатель 41,7%, У Бориса Филатова — 33,5. Еще 24,8% респондентов пока не определились.

Замер антирейтинга показал такие результаты (участник опроса могли назвать несколько фамилий): Борис Филатов – 51,7%, Александр Вилкул – 45,9%, Сергей Никитин – 20,3%. Загид Краснов и Мгер Куюмчян имеют по 10,3%.

Руководитель аналитического центра "Третий сектор", известный политолог Андрей Золотарев, заявил, что такие результаты вполне прогнозируемы:

"У меня не вызывает сомнений, что Краснов будет в финале избирательной гонки. Что касается роста антирейтинга Филатова, то когда ты устраиваешь пир во время чумы – массовые гуляния на День города, то последствия не заставляют себя ждать. Ежедневно по 250 и больше заболевших, растет смертность, — отметил он. — Возможно, те 600 могил, которые Борис Альбертович распорядился вырыть для горожан еще весной, могут моим землякам пригодиться. Не отразиться на рейтинге городского головы такие действия не могут. Мы прекрасно помним его весенние истерики, когда он дороги к храмам грозился перерыть, отключить воду, канализацию. А тут начал вдруг рисковать здоровьем горожан".

Кроме того, Золотарев обратил внимание и на другой факт — в СМИ Днепра, которые получают деньги на пиар городской власти, развернулась целая кампания по дискредитации Краснова.

"Промэрские медиа воюют с Красновым, а того же Вилкула чуть ли не с хлебом-солью встречают. Пять лет назад этого не наблюдалось, тогда каких только эпитетов мы не слышали. А тут – абсолютная лояльность. Очевидно, бьют по тому, кого боятся", — подчеркнул Золотарев.

А вот руководитель "Инполита" Сергей Быков выступил с неожиданным заявлением. Он предложил всем социологическим группам, которые утверждают, что не Краснов и Филатов – лидеры предвыборной гонки, заключить пари на миллион гривен.

"Я лично подустал. Понимаю, что у всех "жнива", выборы. Все хотят подзаработать. Куча социологов, которые нарисуют вам любые цифры, только плати им деньги. А потом политологи вам это растиражируют под абсолютно любым соусом. Но, друзья, пора уже начать нести ответственность за то, что каждый из нас говорит, — отметил Быков. — Поэтому любой социологический центр, который утверждает, что двойка лидеров на мэрских выборах в Днепре не Краснов и Филатов, а любые другие фамилии, приходите сюда – я ставлю 1 миллион гривен. Если вы такие классные, то ставьте деньги. Это будет абсолютно частная договоренность. Частное пари. Я хотел на эти деньги купить офис для "Инполита". Ничего, я куплю его за ваш счет. Если вы действительно отвечаете за свои слова, приходите в "Интерфакс". По миллиону скидываемся и смотрим результаты выборов".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!