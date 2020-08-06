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Без весны и посадок: Зе-команда выбрала новый слоган под местные выборы

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук пояснила, почему довольно банальный слоган на этот раз окажется не просто пафосным популизмом

6 августа 2020, 14:34 comments586
Автор:

Екатерина Белоброва
Без весны и посадок: Зе-команда выбрала новый слоган под местные выборы

Партия "Слуга народа" активно готовится к предвыборной кампании на местах и уже запустила новый слоган, который будет сопровождать ее кандидатов на бигбордах и других агитационных материалах. Об этом рассказала заместитель главы фракции монобольшинства Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

Отметим, что на сей раз остроумные и неординарные лозунги типа "Весна придет - будем сажать", "Сделаем их вместе", "Конец эпохи бедности" позади. Маркетологи прибегли к более заезженной прокламации, призывающей избирателей к сознательности: "Украина - это ты". Тем не менее Кравчук отметила, что впервые со времен независимости это будут не просто красивые слова.

"Слуги народа" завершили процесс децентрализации, и отныне вопросы развития громад, - городских или сельских - будут решаться не в Киеве, а на месте. То есть украинцы смогут выбрать на местных выборах реальную власть, которая будет иметь деньги и полномочия сделать жизнь в городах и селах лучше. Выбрать именно СВОЮ ВЛАСТЬ, независимую от местных кланов или столичных олигархов и чиновников", - указала политик на реальную способность каждого украинца персонально влиять на государственные структуры, чем и оправдан громкий лозунг.

Также по словам Кравчук больше не будет призывов голосовать за ту или иную партию. Сейчас жители своих городов должны выбирать персонально свой населенный пункт для его развития и становления. 

"Обычно призывают голосовать за определенную партию. Мы говорим: голосуй за себя! Потому Харьков - это ты. Тернополь - это ты. Одесса - это ты. Донбасс - это ты. Львов - это ты. Власть в тысяче громад  должна принадлежать миллионам их жителей. Верю, что после 25 октября так и будет", - заключила нардеп.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что 21 августа состоится масштабный съезд партии "Слуги народа", который предварит мощную предвыборную кампанию.


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