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Атрошенко призвал черниговцев голосовать за Ляшко

Мэр Чернигова призвал жителей города поддержать Олега Ляшко на выборах

сегодня, 13:24
Автор:

Павел Зинченко

Действующий мэр Чернигова Владислав Атрошенко прибыл в Куликовки на Черниговщине, для того, чтобы поддержать лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Радикальной партии.

Атрошенко призвал черниговцев голосовать за Ляшко

Атрошенко призвал поддержать Ляшка


Черниговский городской голова рассказал о проектах в области, которые реализованы с помощью Олега Ляшко, после чего призвал местных жителей поддержать кандидатуру лидера Радикальной на довыборах в парламент по 208-му округу.

"Я подтверждаю, что Ляшко внес значительный вклад — с государства направил 40 млн гривен, что было существенной поддержкой в строительстве одного из самых современных детских садов в Чернигове. Я ответственен перед своими избирателями и я прагматично думаю. В моей истории было уже такое, когда по просьбе бывшего Президента я поддержал одного "залетного" в Чернигове. И скажу: "Не будет из этого дела". Поэтому голосуйте за своих. Ляшко родился здесь, он прошел нелегкую жизнь, из детдома выбился в люди. Он ценит землю, ценит преданность людей", — сказал Атрошенко.

Олег Ляшко поблагодарил Владислава Атрошенко за поддержку и заверил, что будет делать все необходимое в парламенте для развития Черниговщины.

"Сейчас на кону — судьба страны. Те невежды, которые сегодня у власти, ведут страну к развалу. Задача всех украинцев — остановить эту политику, прекратить торговать землей, людьми и национальными интересами. Я иду в парламент для того, чтобы мощно отстаивать ваши интересы в областном совете и местных органах самоуправления. Вместе с партией Владислава Атрошенко и другими здоровыми политическими силами мы будем объединяться, чтобы наводить порядок в стране. Я, как будущий народный депутат от 208 округа, обещаю свою поддержку и Чернигову, и Черниговщине. Мы сделаем все, чтобы люди жили достойно, а не выживали", — отметил Ляшко.

Напомним, кроме мэра Чернигова Владислава Атрошенко, Олега Ляшко поддержали ведущие украинские политики: лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, мэр Днепра Борис Филатов, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский и другие.

Как сообщало издание "Комментарии", Ляшко уверенно побеждает на довыборах по 208 округу.

 


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