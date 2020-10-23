Атрошенко призвал черниговцев голосовать за Ляшко

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Павел Зинченко
Действующий мэр Чернигова Владислав Атрошенко прибыл в Куликовки на Черниговщине, для того, чтобы поддержать лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Радикальной партии.
Атрошенко призвал поддержать Ляшка
Черниговский городской голова рассказал о проектах в области, которые
реализованы с помощью Олега Ляшко, после чего призвал местных жителей
поддержать кандидатуру лидера Радикальной на довыборах в парламент по 208-му
округу.
"Я подтверждаю, что Ляшко внес значительный вклад — с государства
направил 40 млн гривен, что было существенной поддержкой в строительстве одного
из самых современных детских садов в Чернигове. Я ответственен перед своими
избирателями и я прагматично думаю. В моей истории было уже такое, когда по
просьбе бывшего Президента я поддержал одного "залетного" в
Чернигове. И скажу: "Не будет из этого дела". Поэтому голосуйте за
своих. Ляшко родился здесь, он прошел нелегкую жизнь, из детдома выбился в
люди. Он ценит землю, ценит преданность людей", — сказал Атрошенко.
Олег Ляшко поблагодарил Владислава Атрошенко за поддержку и заверил, что
будет делать все необходимое в парламенте для развития Черниговщины.
"Сейчас на кону — судьба страны. Те невежды, которые сегодня у
власти, ведут страну к развалу. Задача всех украинцев — остановить эту
политику, прекратить торговать землей, людьми и национальными интересами. Я иду
в парламент для того, чтобы мощно отстаивать ваши интересы в областном совете и
местных органах самоуправления. Вместе с партией Владислава Атрошенко и другими
здоровыми политическими силами мы будем объединяться, чтобы наводить порядок в
стране. Я, как будущий народный депутат от 208 округа, обещаю свою поддержку и
Чернигову, и Черниговщине. Мы сделаем все, чтобы люди жили достойно, а не
выживали", — отметил Ляшко.
Напомним, кроме мэра Чернигова Владислава Атрошенко, Олега Ляшко
поддержали ведущие украинские политики: лидер партии "Батькивщина"
Юлия Тимошенко, мэр Днепра Борис Филатов, вице-президент ПАСЕ Георгий
Логвинский и другие.
Как сообщало издание "Комментарии", Ляшко
уверенно побеждает на довыборах по 208 округу.
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