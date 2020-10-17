Ляшко уверенно побеждает на довыборах по 208 округу, – исследование

"Всеукраинской ассоциацией социологов" 10-14 октября 2020 был проведен телефонный опрос среди жителей одномандатного избирательного округа №208.

Согласно исследованию, на довыборах в Верховную Раду с большим отрывом лидирует Олег Ляшко. Его готовы поддержать 54,8% избирателей. Рейтинг других кандидатов значительно ниже. Так, Анатолия Гунько поддержали бы 15,6% опрошенных, Людмилу Давыденко — 12,7%. Остальные кандидаты не набирают больше 1% голосов избирателей. Тех, кто не определился, — 11,4%.

Также ВАС представила рейтинг политических сил на 208 округе. Наибольшей поддержкой пользуется Радикальная Партия Ляшко. За нее проголосовали бы 31,5% респондентов. Партию "Родной дом" (В. Атрошенко) поддерживают 15,1%, партию "Батькивщина" — 12,7%, партию "Слуга народа" — 9,5%, "Наш край" — 6,5%, "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 4,5%, "Европейская солидарность" — 3,9%. Рейтинг других политических сил не превышает 1%. Тех, кто не определился — около 10,4%.

Комментируя результаты опроса политолог Владимир Цыбулько отмечает, что высокие рейтинги Ляшко и его партии не должны удивлять, потому, что лидер Радикальной Партии давно и системно работает в округе.

"Олег Ляшко уже не впервые избирается в Верховную Раду по Черниговской области. Хотя он и политик общенационального масштаба, но никогда не терял связь со своим округом и имеет высокую поддержку местных жителей. Это результат правильной и нацеленной работы. Когда довыборы только назначили, для большинства экспертов было понятно, кто является фаворитом предвыборной гонки. Уже совсем скоро мы увидим этому официальное подтверждение", — отметил эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший заместитель генерального прокурора Украины и прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе поддержал кандидатуру Олега Ляшко, который баллотируется на местные выборы на 208 округе в Черниговской области.

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