Альянсы «враждующих» партий на местах: дойдет ли такая дружба до парламентского уровня

В Украине после выборов возникли порою неожиданные альянсы между партиями на местах. "Комментарии" узнали у экспертов, могут ли местные альянсы перевоплотиться в альянсы в парламенте – нынешнем или будущем, а также – кто, с кем и почему уже кооперируется в официальном или неофициальном большинстве.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Местные элиты для усиления собственного влияния вынуждены покупать целые фракции"

Политический эксперт Денис Гороховский считает, что в Украине между парламентскими и местными выборами никогда нельзя проводить параллели.

"Это совершенно разные процессы, которые руководствуются принципиально разной логикой, – поясняет он. – Так уж сложилась ситуация, что в нашей стране даже крупные партии зачастую передают свои региональные ячейки местным элитам на условии франшиз без какой-либо идеологической составляющей. Поэтому совершенно не удивительно, что сегодня мы видим неожиданные альянсы в виде, например, коалиции фракций ЕС и ОПЗЖ в отдельных советах разных уровней".

По словам Дениса Гороховского, если раньше все эти процессы сводились к покупке "тушек", то сегодня, из-за введения практики императивного мандата, местные элиты для усиления собственного влияния вынуждены покупать целые фракции.

"Но это совершенно не значит, что, если в каком-то горсовете условные ОПЗЖ объединились с ЕС против СН, то и в Раде условный Порошенко объединится с Бойко против условного Разумкова", – уверен эксперт.

"Все предыдущие политические декларации о "вражде" между партиями — не более чем политическая пропаганда"

"Как показала ситуация с местными выборами — нельзя механически переносить логику общеполитической борьбы на местный уровень. Всё-таки, местное самоуправление — это о локальных проблемах, а не о большой политике, – подчеркивает политолог Петр Олещук. – Кроме того, мало формально занять первое место на местных выборах, надо сформировать реальную коалицию".

Эксперт напоминает, что, к примеру, "Европейская солидарность" объявила себя "победителем" во многих областях, а в реальности в большинство не попала. А "слуги", которых конкуренты уже успели объявить теми, кто потерпел поражение, во многих местных советах активно участвуют в формировании коалиций.

"В общем, нельзя сказать, что в формировании коалиций по всей Украине есть некая "политическая система". Различные партии могут формировать большинства, руководствуясь локальными соображениями, – отмечает Петр Олещук. – Например, та же ЕС без проблем формирует коалицию с "слугами" в Одесском облсовете. Поэтому региональные коалиции не нужно рассматривать как "предпосылку" для общенациональных. В то же время, они реально показали, что все предыдущие политические декларации о "вражде" между партиями — не более чем политическая пропаганда".

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