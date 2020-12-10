Альянсы «враждующих» партий на местах: дойдет ли такая дружба до парламентского уровня

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Таисия Ерохина
В Украине после выборов возникли порою
неожиданные альянсы между партиями на местах. "Комментарии" узнали у экспертов,
могут ли местные альянсы перевоплотиться в альянсы в парламенте – нынешнем или
будущем, а также – кто, с кем и почему уже кооперируется в официальном или
неофициальном большинстве.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политический эксперт Денис Гороховский
считает, что в Украине между парламентскими и местными выборами никогда нельзя
проводить параллели.
"Это совершенно разные процессы, которые
руководствуются принципиально разной логикой, – поясняет он. – Так уж сложилась
ситуация, что в нашей стране даже крупные партии зачастую передают свои
региональные ячейки местным элитам на условии франшиз без какой-либо
идеологической составляющей. Поэтому совершенно не удивительно, что сегодня мы
видим неожиданные альянсы в виде, например, коалиции фракций ЕС и ОПЗЖ в
отдельных советах разных уровней".
По словам Дениса Гороховского, если раньше все
эти процессы сводились к покупке "тушек", то сегодня, из-за введения практики
императивного мандата, местные элиты для усиления собственного влияния
вынуждены покупать целые фракции.
"Но это совершенно не значит, что, если в
каком-то горсовете условные ОПЗЖ объединились с ЕС против СН, то и в Раде
условный Порошенко объединится с Бойко против условного Разумкова", – уверен
эксперт.
"Как показала ситуация с местными выборами —
нельзя механически переносить логику общеполитической борьбы на местный
уровень. Всё-таки, местное самоуправление — это о локальных проблемах, а не о
большой политике, – подчеркивает политолог Петр Олещук. – Кроме того, мало
формально занять первое место на местных выборах, надо сформировать реальную
коалицию".
Эксперт напоминает, что, к примеру,
"Европейская солидарность" объявила себя "победителем" во многих
областях, а в реальности в большинство не попала. А "слуги", которых
конкуренты уже успели объявить теми, кто потерпел поражение, во многих местных
советах активно участвуют в формировании коалиций.
"В общем, нельзя сказать, что в формировании
коалиций по всей Украине есть некая "политическая система". Различные
партии могут формировать большинства, руководствуясь локальными соображениями,
– отмечает Петр Олещук. – Например, та же ЕС без проблем формирует коалицию с
"слугами" в Одесском облсовете. Поэтому региональные коалиции не
нужно рассматривать как "предпосылку" для общенациональных. В то же
время, они реально показали, что все предыдущие политические декларации о
"вражде" между партиями — не более чем политическая пропаганда".
Ранее эксперты оценили, как изменилась антикоррупционная
ситуация в Украине при Зеленском.
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