День борьбы с коррупцией: как изменилась антикоррупционная ситуация в Украине при Зеленском

Сегодня, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Лучше или хуже стала антикоррупционная ситуация при Зеленском? Что мешает Украине дать достойный бой коррупции? Ответы на эти вопросы "Комментариям" дали эксперты. Фото из открытых источников

"Результаты недавних выборов в Украине свидетельствуют о тотальной победе коррупции"

Политолог Андрей Мишин напоминает: "Первым, и чуть ли не главным, после достижения мира в Украине, лейтмотивом политики Владимира Зеленского стала борьба с коррупцией. Аксиома, что коррупция подрывает доверие граждан к власти. И самое яркое свидетельство тому – стремительное падение рейтинга президента Украины уже в первый год каденции".

По словам эксперта, деятельность четырех всадников "Антикоррупционного апокалипсиса", новейших правоохранительных антикоррупционных органов (НАПК, НАБУ, САП, Антикор.Суда) или ничтожна, или носит откровенно скандальный характер.

"Плюс, население через каналы оппозиционных СМИ верит, что они действуют исключительно в интересах внешнего управления, а именно — коррупционных схем конкретных транснациональных корпораций, – продолжает Андрей Мишин. – Кстати, и результаты недавних выборов в Украине, свидетельствуют о тотальной победе коррупции. Победу местным проектам и оппозиции (ОПЗЖ, Батькивщины, ЕС) – обеспечили штыки и ресурсы организованных групп политико-финансовых интересов, имеющих проблемы с правоохранительными органами и центральной властью".

Политолог уверен: если бы знаменитому французскому социологу, культурологу, философу Жану Бодрийяру (будь он еще жив) потребовалась иллюстрация к термину симулякр (копия без содержания), то усилия команды-ЗЕ в борьбе с коррупцией стали бы отличным примером.

"Речь о прокуратуре, депутатах, губернаторах, судах, вплоть до президентского офиса, – перечисляет Андрей Мишин. – Чтобы оправдать ожидания людей и вернуть их доверие, президенту Зеленскому, нужна политическая воля бороться с коррупцией, ответственность перед общественностью и прозрачность не только на словах, но и на практике. Пока оптимизма нет".

"Резкое ухудшение ситуации в антикоррупционной сфере в Украине при новой власти"

В день борьбы с коррупцией в Украине коррупционеры открывают шампанское. Так считает политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько.

"Учитывая события, которые всколыхнули Украину в последнее время, теперь всё, что напоминает об антикоррупции, может вызвать только иронию. Ведь Конституционным судом были отменены наиболее эффективные нормы Уголовного кодекса и законодательства о е-декларировании для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления. Это привело к закрытию десятков дел, которые рассматривались в антикоррупционном суде, – отмечает эксперт. – Лишь более чем месяц спустя Рада возобновила нормы УК по недостоверному декларированию, при этом отменив лишения свободы в качестве меры ответственности. Оставили штраф, общественные работы и ограничение свободы — как крайнюю меру ответственности за ложь в электронных декларациях".

По этому поводу, подчеркивает Владимир Манько, соцсети советуют президенту Зеленскому заменить лозунг "весна придет — сажать будем" на "весна придет — штрафовать будем".

"Учитывая события годичной давности, когда тот же КС отменил ответственность за незаконное обогащение (с восстановлением этой ответственности в смягченном виде через гражданскую конфискацию активов), коррупционеры в день борьбы с коррупцией могут открывать шампанское. Потому что они точно сидеть не будут. Это при том, что действующий президент когда-то выступал за пожизненное заключение для коррупционеров", – напоминает эксперт.

Он констатирует резкое ухудшение ситуации в антикоррупционной сфере в Украине при новой власти.

"Это уже привело к уменьшению уровня доверия между Украиной и Европейским Союзом — нашим главным международным партнером. В результате объем помощи будет уменьшаться, а скорость евроинтеграции замедлится, – прогнозирует Владимир Манько. – Но важно понимать, что борьба с коррупцией в Украине нужна, прежде всего, нам самим, а потом уже европейцам".

По мнению эксперта, все потуги преодолеть коррупцию в Украине завершаются провалом, а обещания оказываются ложью, потому что у нас до сих пор функционирует патронажная разновидность государства.

"Это, когда, по определению известного политолога Фукуямы, государство предоставляет протекцию в обмен на политическую поддержку, – поясняет Владимир Манько. – Отсюда и истоки коррупции. А еще — ментальность украинцев, которая способствует функционированию такого "плохого" государства. Новая власть не смогла что-то изменить в этой области, поэтому надеяться на изменения, в частности, на развитие "хорошего" государства не приходится. Возможно — уже при следующей власти".

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